Η BMW αποκάλυψε και επίσημα τη νέα γενιά της X5, παρουσιάζοντας το μοντέλο που φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ενός από τα σημαντικότερα premium SUV της αγοράς.

Η νέα X5 βασίζεται στη σύγχρονη αρχιτεκτονική της BMW και θα προσφέρεται σε εκδόσεις βενζίνης, plug-in hybrid, diesel (ανάλογα με την αγορά), ηλεκτρική iX5, ενώ αργότερα θα προστεθεί και έκδοση υδρογόνου.

Νέα εμφάνιση με πιο καθαρές γραμμές

Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία Neue Klasse, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα της X5. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει χάρη στη νέα φωτιζόμενη μάσκα, τα λεπτότερα φωτιστικά σώματα με χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή και τους πιο καθαρούς προφυλακτήρες. Στο πλάι, τη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλούν οι νέες αναδυόμενες χειρολαβές, οι οποίες αντικαθιστούν τις συμβατικές, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της αεροδυναμικής όσο και στη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης εικόνας. Στο πίσω μέρος συναντάμε νέα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και μία πιο δυναμική σχεδίαση της πέμπτης πόρτας.

Ψηφιακή καμπίνα νέας γενιάς

Στο εσωτερικό, η BMW εγκαταλείπει τη γνώριμη διάταξη του ταμπλό, υιοθετώντας το νέο Panoramic iDrive, το οποίο προβάλλει βασικές πληροφορίες σε όλο το μήκος της βάσης του παρμπρίζ. Κεντρικό ρόλο έχει η μεγάλη οθόνη αφής 17,9 ιντσών, μέσω της οποίας ελέγχονται σχεδόν όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ προαιρετικά διατίθεται και οθόνη για τον συνοδηγό. Παράλληλα το νέο λειτουργικό σύστημα BMW Operating System X αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον οδηγό και ταχύτερη απόκριση στις φωνητικές εντολές.

Η σημαντικότερη είδηση αφορά αναμφίβολα την άφιξη της iX5, της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής X5 στην ιστορία του μοντέλου

Στη βάση της γκάμας θα βρίσκεται η X5 40 xDrive με εξακύλινδρο σε σειρά βενζινοκινητήρα 3.0 λίτρων και ήπια υβριδική τεχνολογία, αποδίδοντας περίπου 400 ίππους. Πάνω από αυτή θα τοποθετείται η X5 M60 xDrive με V8 4.4 λίτρων και ισχύ που θα αγγίζει τους 600 ίππους, ενώ η plug-in hybrid X5 50e xDrive θα συνδυάζει εξακύλινδρο κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνολική απόδοση περίπου 490 ίππων και σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία. Στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας θα βρίσκεται η iX5 60 xDrive, η οποία με δύο ηλεκτροκινητήρες θα αποδίδει περίπου 570 ίππους, ενώ αργότερα αναμένεται και η κορυφαία iX5 M70, με ισχύ που εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τους 650 ίππους.

Η έκδοση iX5 60 xDrive εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας περίπου 570 ίππους, ενώ η μπαταρία 141kWh, υπόσχεται αυτονομία που φτάνει έως και τα 700 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Παράλληλα, χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η νέα ηλεκτρική X5 υποστηρίζει φόρτιση ισχύος έως 460 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση εκατοντάδων χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Όσοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, θα μπορούν να επιλέξουν τις βελτιωμένες plug-in hybrid εκδόσεις, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με το σημερινό μοντέλο.