Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τα SUV της Dacia, καθώς η μάρκα φέρνει ένα νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης στο Duster και τον μεγαλύτερο αδερφό του, το Bigster. Η διάταξη συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία με την ικανότητα διπλού καυσίμου, επιτρέποντας στα SUV να λειτουργούν τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο, ενώ υπάρχει και αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα. Με δυνατότητα αυτονομίας 1.500 χλμ., έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το κόστος λειτουργίας έως και 30% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας νέος υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας 1,2 λίτρων με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V που παράγει 140 ίππους και 230 Nm ροπής. Η διάταξη περιλαμβάνει επίσης έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στο πίσω μέρος, που παράγει 31 ίππους και 87 Nm παρέχοντας επιλεκτική τετρακίνηση. Έτσι, η συνδυασμένη ισχύς είναι 154 ίπποι, καθιστώντας το μία από τις πιο ισχυρές επιλογές για το δίδυμο Duster και Bigster.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με ένα εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, με paddles τιμονιού, κάτι πρωτότυπο για την Dacia, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας διαθέτει το δικό του κιβώτιο δύο ταχυτήτων και μπορεί να “αποσυνδέσει” τον πίσω άξονα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, βοηθώντας στην εξοικονόμηση καυσίμου. Η τετρακίνηση παραμένει διαθέσιμη έως τα 140 χλμ./ώρα, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ έξι προγραμμάτων οδήγησης ανάλογα με το τερέν που κινείται.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V χωρητικότητας 0,84 kWh που φορτίζει με αναγεννητική πέδηση. Η Dacia ισχυρίζεται ότι τα υβριδικά οχήματα μπορούν να λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια έως και 60% του χρόνου σε αστικά περιβάλλοντα, μειώνοντας στο μισό τις επισκέψεις στα πρατήρια καυσίμου.

Και τα δύο SUV διαθέτουν διπλά ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένα για βενζίνη και ένα για υγραέριο. Συνδυαστικά, παρέχουν αυτονομία WLTP 1.500 χλμ.

Οι εκδόσεις Hybrid-G 150 4×4 των Duster και Bigster θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία στις ευρωπαϊκές αγορές μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι τιμές θα ανακοινωθούν αργότερα.