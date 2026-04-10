Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του Juke και τη δημιουργία ουσιαστικά της κατηγορίας των compact crossover, η Nissan παρουσιάζει τη νέα ειδική έκδοση Juke Pulse, η οποία δίνει έμφαση στον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό.

Το Juke αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της κατηγορίας B-SUV, έχοντας ξεπεράσει τις 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 50 αγορές παγκοσμίως από το 2010 μέχρι σήμερα. Η νέα έκδοση Pulse έρχεται να εμπλουτίσει τη γκάμα, προσφέροντας μια πιο «πλήρη» πρόταση σε επίπεδο εμφάνισης και τεχνολογίας.

Σχεδιαστικά, το JUKE Pulse διαφοροποιείται με λεπτομέρειες που ενισχύουν τον δυναμικό του χαρακτήρα. Ξεχωρίζει το μοτίβο στην οροφή εμπνευσμένο από ηχητικό κύμα, με την ονομασία της έκδοσης να ενσωματώνεται στο σχέδιο. Το σύνολο πλαισιώνεται από ζάντες 19 ιντσών, διακοσμητικά στοιχεία σε απόχρωση Ocean Deep, καθώς και μαύρη οροφή και καθρέπτες που δημιουργούν έντονη διχρωμία.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι αναβαθμισμένη, με επενδύσεις συνθετικού δέρματος σε σκούρο μπλε χρώμα σε ταμπλό, κεντρική κονσόλα και πόρτες. Παράλληλα, λεπτομέρειες σε Black Gloss ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας. Η έκδοση βασίζεται στην N-Connecta, προσθέτοντας μεταξύ άλλων bucket καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και ηχοσύστημα Bose Personal, ενισχύοντας την εμπειρία στην καμπίνα.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, το μοντέλο εξοπλίζεται με τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Nissan, καθώς και με το Around View Monitor 360°, που διευκολύνει τους ελιγμούς και το παρκάρισμα.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει δύο επιλογές. Η υβριδική έκδοση συνδυάζει βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 145 ίππους και 353 Nm ροπής, με μπαταρία 1,3 kWh, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον. Εναλλακτικά, διατίθεται ο τρικύλινδρος turbo 1.0 DIG-T με ισχύ 114 ίππων και έως 200 Nm ροπής, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο DCT 7 σχέσεων.