Σε στρατηγικές κινήσεις για την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας Skoda στην Ελλάδα προχωρά η Kosmocar, ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές στην ηγετική της ομάδα. Νέος Head of Skoda αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Μπάφας, ενώ τη θέση του Sales Manager καταλαμβάνει ο Σταύρος Λιάπης. Οι νέες τοποθετήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση του εμπορικού αποτυπώματος της εταιρείας και στην πιο δυναμική διείσδυση των νέων μοντέλων της στην εγχώρια αγορά.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα του Head of Skoda. Από τη νέα του θέση, θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς και για τη συνολική εμπορική πορεία της μάρκας.

Ο κ. Μπάφας αποτελεί ένα έμπειρο στέλεχος της αγοράς, διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Marketing και την εμπορική ανάπτυξη.

Η διοίκηση της Kosmocar ποντάρει στη βαθιά τεχνογνωσία του νέου Head of Skoda, εστιάζοντας στα εξής δυνατά του σημεία:

Τη στρατηγική διοίκηση μαρκών (Brand Management).

Το επιτυχημένο λανσάρισμα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Την ικανότητά του να συνδέει άμεσα τις ενέργειες Marketing με τους εμπορικούς στόχους της εταιρείας, προσδίδοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Σταύρος Λιάπης νέος Sales Manager

Στο πλαίσιο της ίδιας οργανωτικής αναδιάρθρωσης, ο κ. Σταύρος Λιάπης προάγεται αναλαμβάνοντας τον κομβικό ρόλο του Skoda Sales Manager.

Έχοντας πλέον την ευθύνη για τον τομέα των πωλήσεων, ο κ. Λιάπης θα ηγηθεί της υλοποίησης της εμπορικής στρατηγικής. Παράλληλα, βασική του προτεραιότητα θα είναι η στενότερη συνεργασία και η ανάπτυξη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της Skoda σε όλη την Ελλάδα.

Η πολυετής εμπειρία του και η εις βάθος γνώση που διαθέτει, τόσο για την ίδια τη μάρκα όσο και για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, θεωρούνται σημαντικά εφόδια για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων πωλήσεων της εταιρείας το προσεχές διάστημα.