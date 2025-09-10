Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το όνομα Testarossa έχει τεράστια σημασία στην κληρονομιά της Ferrari. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1984 (και έμεινε στην παραγωγή για 12 χρόνιας) ως διάδοχος της Berlinetta Boxer, ενώ το μοντέλο πήρε το όνομά του από το αγωνιστικό αυτοκίνητο Testa Rossa της δεκαετίας του 1950.

Η νέα ναυαρχίδα

Η Ferrari με κάθε επισημότητα παρουσίασε την ολοκαίνουργια 849 Testarossa, ως διάδοχο της SF90, άρα και ως νέα ναυαρχίδα της γκάμας. Αυτό το νέο υβριδικό hypercar διαθέτει έναν V8 biturbo κινητήρα που παράγει πάνω από 830 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται με ένα πολύ ισχυρό plug-in υβριδικό σύστημα 3 ηλεκτροκινητήρων (2 μπροστά και ένας πίσω) που προσθέτει επιπλέον 280 άλογα. Έτσι η τελική ιπποδύναμη αγγίζει τα 1.050 άλογα, η ροπή τα 842 Nm. με το 0-100 να έρχεται σε 2.3 δευτ. και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 321χλμ./ώρα.

Το βάρος του συνόλου μετριέται στα 1.570 κιλά, την ώρα που η μπαταρία των 7.45kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία μέχρι 24χλμ./ώρα και μέγιστη ταχύτητα στα 130χλμ./ώρα.

Γύρω από την πίστα δοκιμών Fiorano της Ferrari, η 849 σημειώνει χρόνο γύρου 1:17,5 – ενάμιση δευτερόλεπτο ταχύτερο από τον γύρο 1:19,0 της SF90 Stradale. Για μεγιστοποίηση της απόδοσης στην πίστα, η 849 διαθέτει μια ενεργή πίσω αεροτομή που μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Όπως αναμενόταν από μια σύγχρονη Ferrari, η 849 προσφέρεται τόσο σε κουπέ όσο και σε κάμπριο έκδοση. Η 849 Spider διαθέτει αναδιπλούμενη σκληρή οροφή που μαζεύει σε μόλις 14 δευτερόλεπτα σε ταχύτητες έως και 40 χλμ/ώρα και προσθέτει περίπου 90 κιλά περισσότερο βάρος από την κουπέ.

Στο εσωτερικό, η 849 υιοθετεί μια πιο οδηγοκεντρική προσέγγιση από την SF90. Το πιλοτήριο διαθέτει ανάγλυφες λεπτομέρειες που πλαισιώνουν το κάθισμα του οδηγού, δίνοντας έμφαση σε μια διάταξη εμπνευσμένη από τους αγώνες. Τα παραδοσιακά κουμπιά επιστρέφουν στο τιμόνι, αντικαθιστώντας τα χειριστήρια αφής των πρόσφατων μοντέλων. Από τεχνολογικής άποψης, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων περιλαμβάνει Apple CarPlay, Android Auto και MyFerrari Connect—καθώς και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Η παραγωγή πρόκειται να ξεκινήσει του χρόνου, αλλά οι πρόθυμοι αγοραστές μπορούν να κάνουν τις προπαραγγελίες τους από σήμερα.