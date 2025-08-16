Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εδώ και χρόνια, η Lamborghini παρουσιάζει ειδικές εκδόσεις (περιορισμένης παραγωγής), για τα πιο σημαντικά της μοντέλα. Ο λόγος φυσικά είναι πως, όσο πιο σπάνιο είναι κάτι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αξία του, με τους πλούσιους ιδιοκτήτες να ανταγωνίζονται για το ποιος θα προσθέσει ένα ακόμα σπάνιο σύνολο στη συλλογή του και τη μάρκα να… βλέπει το χρήμα να ρέει.

Η νέα Lamborghini Fenomeno λοιπόν, μπορεί να βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στην ήδη υπάρχουσα Revuelto, όμως είναι πιο γρήγορη και πιο ακραία (όπως θα περίμενε κανείς). Για την ακρίβεια διαθέτει τον πιο ισχυρό V12 στην ιστορία της φίρμας, μαζί με ισχυρή υβριδική υποβοήθηση και απίθανη εμφάνιση.

Φυσικά, όπως όλα τα ακραία μοντέλα, δεν θα μπει σε μαζική παραγωγή. Αντιθέτως θα κατασκευαστούν μόλις 29 Fenomeno με την τιμή να παραμένει μυστήριο.

Το σύνολο εφοδιάζεται με τον ίδιο ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων που υπάρχει και στην Revuelto, ο οποίος όμως για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι βελτιωμένος και αποδίδει 834 ίππους και 724 Nm ροπής. Αυτό το καθιστά τον πιο ισχυρό V12 που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα. Φυσικά ενισχύεται και από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες στον μπροστινό άξονα, ο καθένας από τους οποίους αποδίδει 140 ίππους και 350 Nm ροπής. Μαζί με έναν τρίτο κινητήρα τοποθετημένο πάνω στο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, η συνολική ισχύς φτάνει τα 1.080 (άλογα), δηλαδή 65 παραπάνω από την Revuelto.

Παράλληλα η μπαταρία των 7 kWh χαρίζει στο μοντέλο ηλεκτρική αυτονομία 20χλμ. την ώρα που το 0-100 έρχεται σε 2.4 δευτ. και η τελική αγγίζει τα 350χλμ./ώρα. Νούμερα που την καθιστούν την ταχύτερη Lambo στην ιστορία.

Σχεδιαστικά, ξεχωρίζουν οι αρκετές εισαγωγές αέρα, το νέο μπροστινό καπό και φυσικά τα ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα νέας σχεδίασης που προσφέρουν μία εντελώς διαφορετική φωτεινή σχεδιαστική υπογραφή από τα άλλα μοντέλα της γκάμας. Μάλιστα στο πίσω μέρος υπάρχουν οι τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης, ενωμένες μέσα σε ένα εξαγωνικό σχήμα, ενώ τα “Y” φώτα “παίζουν” με το ύψος του μοντέλου.

«Με τη Fenomeno, χαράσσουμε μια νέα, αυθεντική και γενναία πορεία για τη σχεδιαστική μας γλώσσα που είναι προσανατολισμένη στο μέλλον», δήλωσε σε δήλωση του ο διευθυντής σχεδιασμού Mitja Borkert. «Δημιουργήσαμε ένα απροσδόκητα κομψό διαστημόπλοιο, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, παραμένοντας πιστοί στην κληρονομιά μας».