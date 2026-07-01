Η Urus αποτέλεσε το πρώτο Super SUV της ιταλικής μάρκας και, από την ημέρα που παρουσιάστηκε, εξελίχθηκε στο εμπορικότερο μοντέλο της ιστορίας της. Τώρα, η εταιρεία ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, παρουσιάζοντας τη νέα Urus SE Performante. Πρόκειται για τη σπορ κορυφαία έκδοση της plug-in hybrid Urus SE, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε αισθητικές αλλαγές, αλλά αποκτά περισσότερη ισχύ, βελτιωμένη αεροδυναμική και σημαντικές επεμβάσεις στο πλαίσιο, με στόχο να προσφέρει ακόμη πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

801 ίπποι και επιδόσεις supercar

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος V8 biturbo κινητήρας 4,0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα και το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, δημιουργώντας ένα plug-in hybrid σύνολο που αποδίδει 801 ίππους και 1.000 Nm ροπής.

Οι επιδόσεις είναι αντάξιες ενός supercar. Η νέα Urus SE Performante επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνει το 0-200 χλμ./ώρα σε περίπου 10,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 312 χλμ./ώρα. Παράλληλα το μοντέλο μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 60χλμ. χάρη στην μπαταρία των 25.9kWh.

Πιο ελαφριά και ακόμη πιο αποτελεσματική

Οι μηχανικοί της Lamborghini δεν αρκέστηκαν στην αύξηση της ισχύος. Η νέα Performante κάνει εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων σε καπό, προφυλακτήρες, αεροδυναμικά βοηθήματα και θόλους των τροχών, μειώνοντας το συνολικό βάρος κατά περίπου 32 κιλά σε σχέση με την απλή Urus SE. Παράλληλα, η ανασχεδιασμένη αεροδυναμική αυξάνει την παραγόμενη κάθετη δύναμη κατά 23%, ενώ η αντίσταση του αέρα έχει μειωθεί κατά περίπου 3%, συμβάλλοντας τόσο στη σταθερότητα όσο και στις επιδόσεις στις υψηλές ταχύτητες.

Νέα ανάρτηση και ακόμη πιο δυναμική συμπεριφορά

Η Urus SE Performante εξοπλίζεται με νέα αερανάρτηση δύο θαλάμων, η οποία προσαρμόζεται ταχύτερα στις συνθήκες οδήγησης και περιορίζει σημαντικά τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές. Η Lamborghini έχει επίσης επαναρυθμίσει το σύστημα τετρακίνησης, το πίσω ενεργό διαφορικό και το σύστημα διεύθυνσης, ενώ νέο είναι και το εξελιγμένο λογισμικό δυναμικού ελέγχου που συλλέγει δεδομένα από έναν αισθητήρα, προσαρμόζοντας σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου.

Επιθετική εμφάνιση μέσα και έξω

Η νέα Performante ξεχωρίζει αμέσως από τις υπόλοιπες εκδόσεις της Urus χάρη στον πιο επιθετικό εμπρός προφυλακτήρα, το νέο καπό από ανθρακονήματα, τους φαρδύτερους αεραγωγούς και τη μεγάλη πίσω αεροτομή που ενισχύει την αεροδυναμική απόδοση. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι επενδύσεις από ανθρακονήματα και Alcantara, νέα σπορ καθίσματα και αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων με νέες λειτουργίες και ανασχεδιασμένα γραφικά. Προαιρετικά, οι πελάτες μπορούν να εξατομικεύσουν το αυτοκίνητο μέσω του προγράμματος Ad Personam, επιλέγοντας μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς και ειδικά υλικά.

Το κορυφαίο Super SUV της Lamborghini που ακόμη έχει… άγνωστη τιμή

Με τη νέα Urus SE Performante, η Lamborghini αποδεικνύει ότι η υβριδική τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά και ως εργαλείο για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Το αποτέλεσμα είναι η ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη Urus που έχει κατασκευάσει ποτέ η ιταλική εταιρεία, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να διατηρήσει τον τίτλο του πιο ακραίου Super SUV της αγοράς, απέναντι σε αντιπάλους όπως η Ferrari Purosangue.