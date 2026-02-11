Η Mercedes-AMG αποκαλύπτει την ανανεωμένη GLC 53 4MATIC+ που δεν αποτελεί απλώς ένα facelift, αλλά μία ουσιαστική επιστροφή στις ρίζες της μάρκας με ισχυρό εξακύλινδρο κινητήρα και δυναμικά χαρακτηριστικά που θα ικανοποιήσουν όλους τους fan της AMG. Αυτή η αλλαγή στοχεύει να επαναφέρει την απόλαυση οδήγησης σε ένα δημοφιλές premium SUV, χωρίς να χάνει τίποτα από την τεχνολογία και την πολυτέλεια που περιμένει κανείς από μία Mercedes-AMG.

Έξι κύλινδροι και λειτουργία overboost

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας GLC 53 είναι η επιστροφή στον turbo εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3 λίτρων, ο οποίος αντικαθιστά το προηγούμενο τετρακύλινδρο σύνολο. Το νέο μηχανικό σύνολο συνεργάζεται και με ένα 48V υβριδικό σύστημα, καθώς υπάρχει (τοποθετημένος στο κιβώτιο ταχυτήτων) ένας ηλεκτροκινητήρας που προσφέρει 23 άλογα και 205 Nm ροπής. Έτσι, συνδυαστικά το σύνολο αποδίδει 450 άλογα και 600 Nm ροπής, τα οποία μέσω της λειτουργίας overboost, μπορούν να γίνουν 680 Nm, για 10 δευτ.

Η GLC 53 4MATIC+ με το εξειδικευμένο εξακύλινδρο σύνολο εμφανίζει αξιόλογες επιδόσεις για SUV. Πιο συγκεκριμένα, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 4,1 δευτερόλεπτα (με Race Start και πακέτο Dynamic Plus), ενώ η ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 250 χλμ./ώρα, μπορεί να ανέβει έως και τα 270 χλμ./ώρα με το προαιρετικό AMG Driver’s Package.

Τεχνολογία και δυναμική οδήγηση

Μαζί με τον νέο κινητήρα, η GLC 53 διατηρεί την AMG 4MATIC+ τετρακίνηση και τo 9τάχυτo αυτόματo κιβώτιο, προσφέροντας άμεση ροπή και ευστάθεια στην επιτάχυνση. Σημαντική προσθήκη είναι το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα, που προσφέρεται στο AMG Dynamic Plus πακέτο και επιτρέπει τη λειτουργία Drift Mode (δηλαδή καθαρά πίσω κίνηση για πλαγιολισθήσεις), κάτι που είναι πρωτότυπο για SUV.

Σχεδίαση και λεπτομέρειες

Εξωτερικά, η GLC 53 διακρίνεται από ενισχυμένα αεροδυναμικά στοιχεία, μεγαλύτερους προφυλακτήρες και ειδικά AMG body kits, ενώ στις πρώτες εκδόσεις διατίθεται και ειδικό Golden Accents πακέτο με μοναδικά χρωματικά και αισθητικά στοιχεία ως limited edition για το πρώτο έτος παραγωγής.

Το εσωτερικό διατηρεί τη γνωστή premium AMG αίσθηση με AMG σπορ καθίσματα, ιδιαίτερο τιμόνι και ψηφιακές οθόνες υψηλής ευκρίνειας, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή του οδηγού και την high-tech εμπειρία.

Με την παρουσίαση της GLC 53, η Mercedes-AMG δείχνει ότι το πέρασμα από τους τετρακύλινδρους turbo σε έναν πιο παραδοσιακό 3 λίτρων straight-six είναι μια κίνηση που ενισχύει τόσο τις επιδόσεις όσο και την απόλαυση οδήγησης, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί το SUV σε ένα επίπεδο σύγχρονης τεχνολογίας.

Η νέα GLC 53 αναμένεται να βγει στην αγορά μέσα στο 2026.