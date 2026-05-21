Η Mercedes-AMG παρουσίασε επίσημα τη νέα ηλεκτρική GT 4-Door Coupe, το μοντέλο που σηματοδοτεί και επίσημα τη μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα εποχή επιδόσεων χωρίς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το νέο τετράθυρο coupe βασίζεται σε αποκλειστικά ηλεκτρική πλατφόρμα AMG.EA και έρχεται να τοποθετηθεί απέναντι σε μοντέλα όπως η Porsche Taycan Turbo.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο αφορά φυσικά τις επιδόσεις. Στην κορυφαία έκδοση GT 63, το μοντέλο αποδίδει έως και 1.153 ίππους μέσω τριών ηλεκτροκινητήρων axial-flux, με την επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε περίπου δύο δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η Mercedes-AMG υπόσχεται πως το νέο EV δεν θα χάσει τον «χαρακτήρα» των παραδοσιακών AMG, καθώς διαθέτει τεχνητό ήχο V8 αλλά και προσομοίωση αλλαγών σχέσεων μέσω εικονικού κιβωτίου ταχυτήτων.

Σχεδιαστικά, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο υιοθετεί μια πολύ πιο επιθετική αισθητική σε σχέση με τα υπάρχοντα EQ μοντέλα της Mercedes. Ξεχωρίζουν η μεγάλη μάσκα AMG με φωτιζόμενο λογότυπο, τα νέα φωτιστικά σώματα με υπογραφή «αστέρι», οι έντονοι θόλοι στο καπό και το φαρδύ πίσω μέρος με έξι κυκλικά LED φωτιστικά σώματα. Παράλληλα, η αεροδυναμική παίζει καθοριστικό ρόλο, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να φτάνει το ιδιαίτερα χαμηλό 0,22 για ένα τόσο μεγάλο μοντέλο.

Στο εσωτερικό, η Mercedes-AMG δίνει έμφαση τόσο στην τεχνολογία όσο και στην πρακτικότητα. Το cockpit διαθέτει μεγάλες ψηφιακές οθόνες στραμμένες προς τον οδηγό, νέο σύστημα AMG Race Control και ξεχωριστά πίσω καθίσματα για τέσσερις επιβάτες. Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 507 λίτρα, ενώ υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk).

Το νέο GT 4-Door χρησιμοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V και υποστηρίζει ταχύτατη φόρτιση έως 600 kW, κάτι που επιτρέπει φόρτιση 10-80% σε περίπου 11 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες. Η μπαταρία χωρητικότητας 106 kWh διαθέτει προηγμένο σύστημα ψύξης με ειδικό μη αγώγιμο υγρό, τεχνολογία που προέρχεται από το πρωτότυπο AMG GT XX.

Ο CEO της Mercedes-Benz, Ola Källenius, δήλωσε πως το νέο μοντέλο «ωθεί τα όρια των επιδόσεων και προσφέρει το συναίσθημα που περιμένουν οι πελάτες της AMG», με την εταιρεία να επιχειρεί ουσιαστικά να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να παραμείνει εξίσου συναρπαστική με τα παραδοσιακά V8 biturbo μοντέλα της.