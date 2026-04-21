Η Mercedes αποκάλυψε τη νέα C-Class, στην πλέον αμιγώς ηλεκτρική της μορφή, συνοδευόμενη από τεράστιες οθόνες, φωτιστική υπογραφή και ποιότητα κύλισης που θυμίζει S-Class.

Το νέο μοντέλο, βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MB.E, αξιοποιώντας αρχιτεκτονική 800 Volt, κάτι που επιτρέπει σημαντικά ταχύτερη φόρτιση και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, ενισχύοντας τον συνολικό χαρακτήρα του μοντέλου ως ενός σύγχρονου, αποδοτικού ηλεκτρικού sedan.

Σχεδιαστικά, το μοντέλο εξελίσσει τη γνωστή σιλουέτα της C-Class, με πιο αεροδυναμικές γραμμές και συντελεστή οπισθέλκουσας κοντά στο 0,22. Η φωτιζόμενη μάσκα και τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ το συνολικό προφίλ παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της σειράς. Φυσικά το σχήμα του αστεριού, “παίζει” παντού, ακόμα και μέσα στα ίδια τα φώτα, δημιουργώντα ειδικά πίσω, μοναδικό θέαμα.

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή εμπειρία βρίσκεται στο επίκεντρο, με το σύστημα MBUX Superscreen να κυριαρχεί στο ταμπλό και τη Hyperscreen (διατίθεται προαιρετικά), καλύπτοντας σχεδόν όλο το πλάτος της καμπίνας. Μάλιστα το νέο λειτουργικό MB.OS, με ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και εξατομίκευσης, ανεβάζοντας το επίπεδο τεχνολογίας στην κατηγορία. Ουσιαστικά ο οδηγός έχει την δική του οθόνη στο ταμπλό, υπάρχει η κεντρική αλλά και μία μπροστά από τον συνοδηγό, όλες ενωμένες στο ίδιο πλαίσιο (κάτι που φυσικά μειώνει δραστικά την ύπαρξη φυσικών κουμπιών).

Η νέα πλατφόρμα MB.E, επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των χώρων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση για τους επιβάτες και αυξημένη πρακτικότητα (πορτπαγκάζ 470λτ. και frunk 107λτ.), ενώ δεν λείπουν premium στοιχεία όπως καθίσματα με λειτουργίες μασάζ, ambient φωτισμός και πανοραμική οροφή.

Η μπαταρία φτάνει περίπου τις 94 kWh, με την αυτονομία να αγγίζει έως και τα 700-750χλμ. (WLTP), τοποθετώντας τη νέα C-Class ανάμεσα στις κορυφαίες της κατηγορίας. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχυφόρτισης με ισχύ άνω των 300 kW επιτρέπει την ανάκτηση εκατοντάδων χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε λίγα λεπτά (300χλμ. σε 10 λεπτά), αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία υψηλής τάσης.

Η νέα Mercedes-Benz C-Class Electric παρουσιάστηκε αρχικά σε μία βασική έκδοση, την C 400 4MATIC. Πρόκειται για διάταξη με δύο ηλεκτρικά μοτέρ (ένα εμπρός, ένα πίσω) και τετρακίνηση, με συνολική απόδοση περίπου 480 ίππων και 800 Nm ροπής. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ως το πίσω μοτέρ είναι το βασικό για κίνηση, ενώ το εμπρός ενεργοποιείται όταν χρειάζεται για απόδοση ή πρόσφυση, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση.

Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες sport sedan με 0-100 σε περίπου 4 δευτερόλεπτα (τελική στα 210χλμ./ώρα), ενώ αναμένονται και άλλες εκδόσεις (π.χ. πισωκίνητες ή με μικρότερη μπαταρία), αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Στον δρόμο, η νέα C-Class δίνει έμφαση και στη δυναμική συμπεριφορά, με διαθέσιμη αερανάρτηση και σύστημα τετραδιεύθυνσης που βελτιώνει την ευελιξία στην πόλη και τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Τα εξελιγμένα συστήματα ανάκτησης ενέργειας συμβάλλουν στη μέγιστη αποδοτικότητα, ενισχύοντας την αυτονομία και τη συνολική απόδοση.

Η ηλεκτρική C-Class δεν αντικαθιστά άμεσα τη θερμική έκδοση, αλλά έρχεται να τη συμπληρώσει, αποτελώντας τη βάση για το μέλλον της σειράς. Με υψηλή αυτονομία, ισχυρές επιδόσεις και προηγμένη τεχνολογία, η νέα γενιά επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της C-Class στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.