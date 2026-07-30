Η Mercedes-Benz αποκάλυψε τη νέα γενιά της GLA, η οποία κάνει το επόμενο βήμα στην πορεία εξηλεκτρισμού της γερμανικής μάρκας. Το μικρότερο SUV της εταιρείας βασίζεται πλέον στη νέα πλατφόρμα MMA (Mercedes Modular Architecture), αποκτά για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και μεγαλώνει σημαντικά σε διαστάσεις, προσφέροντας περισσότερους χώρους και προηγμένη τεχνολογία.

Η νέα GLA υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Mercedes, με τη χαρακτηριστική φωτιζόμενη μάσκα και τα LED φωτιστικά σώματα που ενσωματώνουν το μοτίβο του αστεριού. Παράλληλα, η βελτιωμένη αεροδυναμική συμβάλλει τόσο στην αποδοτικότητα, όσο και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις ηλεκτρικές εκδόσεις.

Μεγαλύτερες διαστάσεις και περισσότεροι χώροι

Η νέα GLA έχει μεγαλώσει σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά, με το μεταξόνιο να αυξάνεται κατά 61 χιλιοστά και να φτάνει πλέον τα 2.790 χιλιοστά. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερο χώρο για τους επιβάτες, ιδιαίτερα για όσους κάθονται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, ενώ το μήκος αγγίζει τα 4.525μ.

Σημαντικά βελτιωμένοι είναι και οι χώροι αποσκευών. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 410 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει τα 1.400 λίτρα. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν και εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) 107 λίτρων κάτω από το καπό.

Τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις από το λανσάρισμα

Η νέα GLA θα διατίθεται αρχικά σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η βασική GLA 200 Electric αποδίδει 224 ίππους (165 kW) και εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 58 kWh.

Η GLA 250+ Electric ανεβάζει την ισχύ στους 272 ίππους (200 kW) και χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μπαταρία NMC χωρητικότητας 85 kWh, προσφέροντας τη μεγαλύτερη αυτονομία στη γκάμα.

Στην κορυφή τοποθετείται η GLA 350 4MATIC Electric με δύο ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρική τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 354 ίππων (260 kW).

Σύμφωνα με τη Mercedes, η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως και τα 657 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP, καθιστώντας τη νέα GLA μία από τις πιο αποδοτικές προτάσεις στην κατηγορία των premium compact SUV.

Φόρτιση έως 320 kW

Η νέα πλατφόρμα MMA αξιοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt, επιτρέποντας πολύ υψηλές ταχύτητες φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 320 kW, ενώ η φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) υποστηρίζεται έως τα 22 kW. Η Mercedes αναφέρει ότι σε ιδανικές συνθήκες μπορούν να προστεθούν έως και 270 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά σύνδεσης σε ταχυφορτιστή.

Υβριδικές εκδόσεις από το 2027

Παρά τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, η Mercedes δεν εγκαταλείπει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έτσι, στις αρχές του 2027, η GLA θα αποκτήσει και ήπια υβριδικές εκδόσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε έναν νέο τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων. Το σύστημα θα συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 22 kW, μπαταρία 48V χωρητικότητας 1,3 kWh και νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Η διάταξη αυτή θα επιτρέπει στο SUV να κινείται ηλεκτρικά σε συγκεκριμένες συνθήκες, βελτιώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Ψηφιακή καμπίνα νέας γενιάς

Στο εσωτερικό, η νέα GLA ακολουθεί τα πρότυπα της πρόσφατης CLA. Το σύστημα πολυμέσων MBUX τελευταίας γενιάς, ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον οδηγό. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.25 ιντσών συνδυάζεται με μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 14 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται το νέο Superscreen που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το πλάτος του ταμπλό. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, προηγμένη πλοήγηση με υπολογισμό στάσεων φόρτισης και μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Πότε έρχεται στην αγορά

Η εμπορική πορεία της νέας Mercedes GLA θα ξεκινήσει στην Ευρώπη στα τέλη του 2026, με τις ηλεκτρικές εκδόσεις να ανοίγουν τον χορό, και τις υβριδικές να ακολουθούν μέσα στο 2027.