Η Mercedes μόλις αποκάλυψε τη νέα, δεύτερη γενιά της GLB, με το μοντέλο να έχει κάνει πραγματικό… glow up. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, διατηρεί το βασικό DNA της σχεδίασης της, όμως έχει αναβαθμιστεί “πατώντας” σε πιο μοντέρνα και προσανατολισμένη στην τεχνολογία αισθητική.

Το αστέρι έχει μεγαλώσει και πλέον βρίσκεται μέσα στη μπροστινή μεγάλη μάσκα, ανάμεσα στις LED μονάδες (μάλιστα διατίθεται και προαιρετικός φωτισμός στον περίγραμμα της μάσκας, η οποία αλλάζει ανάλογα με την έκδοση). Από το πλάι η boxy εμφάνιση είναι κυρίαρχη, ενώ οι 20άρες ζάντες συμπληρώνουν όμορφα την premium αλλά ετοιμοπόλεμη εικόνα, όπως και οι ράγες οροφής.

Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα που ενώνονται κάνουν γωνία προς τα κάτω, δίνοντας και πιο μοντέρνα εικόνα και παράλληλα μεγαλώνουν το πλάτος του.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, η νέα GLB είναι μακρύτερη και φαρδύτερη από τον προκάτοχό της, την EQB. Η Mercedes επιμήκυνε το αμάξωμα κατά 48χλστ. στα 4732χλστ. ενώ το πλάτος έχει αυξηθεί κατά 27χλστ. φτάνοντας τα 1861χλστ. με το μεταξόνιο να αγγίζει πλέον τα 2889χλστ.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ελαφρώς περισσότερος χώρος για το κεφάλι και τα πόδια, ανεξάρτητα από το πού κάθεστε. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και στην (προαιρετική) τρίτη σειρά καθισμάτων, πλέον μπορούν να φιλοξενηθούν και ενήλικες.

Η πρόσβαση στην καμπίνα γίνεται μέσω χωνευτών λαβών στις πόρτες, κάτι που βοηθάει σημαντικά στην αεροδυναμική, άρα και στην αυτονομία. Η καμπίνα φυσικά είναι άκρως hi-tech και στηρίζεται σε μία διάταξη τριών οθονών: έναν πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια οθόνη ψυχαγωγίας 14 ιντσών και μια οθόνη συνοδηγού 14 ιντσών. Υπάρχουν και λίγα κουμπιά συντομεύσεων τοποθετημένα κάτω από τους κεντρικούς αεραγωγούς, ενώ στην πανοραμική γυάλινη οροφή υπάρχουν δεκάδες φωτισμένα αστέρια. Η συγκεκριμένη μάλιστα μεταβαίνει από αδιαφανή σε διαφανή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Όσον αφορά τους χώρους, η νέα GLB προσφέρει 540λτ. πίσω πορτπαγκάζ στην 5θέσια διάταξη και 480λτ. στην 7θέσια, ενώ παράλληλα το μπροστινό frunk, προσφέρει ακόμα 127λτ.

Στη βασική έκδοση 250+, η GLB εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 270 ίππων και 335 Nm ροπής, επιτρέποντας το 0-100 σε 7.4 δευτ. Η έκδοση GLB 350 4Matic, διαθέτει φυσικά τετρακίνηση με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα, συνολικής απόδοσης 350 ίππων και 515 Nm ροπής, πετυχαίνοντας το 0-100 σε 5.5 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 210χλμ./ώρα.

Ανεξάρτητα από την κίνηση στους πίσω ή στους τέσσερις τροχούς, η GLB χρησιμοποιεί μια μπαταρία 85 kWh. Στην δικίνητη έκδοση προσφέρει αυτονομία έως και 631 χιλιόμετρα, ενώ στην τετρακίνητη, 614 χλμ. Φυσικά το μοντέλο έχει αρχιτεκτονική 800V και έτσι σε φορτιστή 320 kW, μέσα σε 10 λεπτά αποκτά 260 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Η Mercedes σχεδιάζει επίσης μια φθηνότερη ηλεκτρική GLB με μικρότερη μπαταρία, αλλά και μια ήπια υβριδική έκδοση εξοπλισμένη με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων.