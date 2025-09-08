Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes θέλει να πάρει μερίδιο από την premium ηλεκτρική πίτα και για αυτό παρουσίασε την ολοκαίνουργια GLC με τεχνολογία EQ. Ένα μοντέλο που εξοπλίζεται με ισχυρή, αποδοτική μπαταρία, μεγάλη αυτονομία και εντυπωσιακές επιδόσεις. Είναι φυσικά εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, highlight της οποίας η τεράστια Hyperscreen οθόνη που καλύπτει όλο το ταμπλό.

Από άποψη σχεδιασμού, η GLC με τεχνολογία EQ φαίνεται ενδιαφέρουσα, με στυλιστικά στοιχεία όπως μια πλήρως φωτιζόμενη μάσκα που σίγουρα θα την ξεχωρίσουν από την αντίστοιχη βενζινοκίνητη. Η Mercedes προωθεί δυναμικά και με υπερηφάνεια τη νέα, τεράστια μάσκα της GLC με προαιρετικά φωτιζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού τριάκτινου αστεριού.

Οι προβολείς LED διατίθενται στάνταρ, ενώ ο πίσω φωτισμός αντικατοπτρίζει το μπροστινό μέρος με κυκλικά στοιχεία LED που εκτείνονται κατά μήκος της θύρας του πορτμπαγκάζ.

Το ηλεκτρικό μοντέλο διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 94kWh. Στην πιο ισχυρή διαμόρφωσή της, αποδίδει έως και 489 ίππους, την ώρα που χάρη στην αρχιτεκτονική των 800V, επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αυτονομία 713 χιλιομέτρων. Μάλιστα σε ταχυφορτιστή μπορεί να ανακτήσει 303 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Καταφέρνει το 0-100 σε 4.3 δευτ. έχοντας τελική ταχύτητα στα 210χλμ./ώρα ενώ

Κινούμενη με μια προαιρετική ανάρτηση Airmatic δανεισμένη από την S-Class, η GLC υπόσχεται εξαιρετική ποιότητα οδήγησης. Συνδυάζει την Airmatic με ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου ανάρτησης που διαθέτει μια νέα λειτουργία Car-to-X, η οποία ρυθμίζει αυτόματα την απόσβεση με βάση τις επερχόμενες οδικές συνθήκες. Λακκούβες μπροστά; Η GLC μπορεί να τις ανιχνεύσει εκ των προτέρων και να προσαρμόσει την ανάρτηση ανάλογα ώστε τίποτα να μην χαλάσει την ηρεμία της καμπίνας.

Στο εσωτερικό, η GLC διαθέτει εσωτερικό από vegan δέρμα που είναι πλήρως πιστοποιημένο από την Vegan Society την ώρα που το μοντέλο αποκτά την μεγαλύτερη οθόνη που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας. Πιο συγκεκριμένα, η GLC με τεχνολογία EQ θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα διαθέτει μια εξέλιξη της λεγόμενης Hyperscreen. Εκτεινόμενη από κολόνα σε κολόνα, κυριαρχεί στο εσωτερικό με μια τεράστια διαγώνιο 39,1 ιντσών (99,3 εκατοστών).Παραδόξως όμως (και ευτυχώς), δεν έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Λίγα κουμπιά έχουν επιβιώσει στην κεντρική κονσόλα, το τιμόνι και τις πόρτες.

Η Mercedes ποντάρει πολλά στην ηλεκτρική GLC η οποία έχει όλα όσα μπορεί να ζητήσει ένας σύγχρονος οδηγός ενός premium EV μοντέλου. Πως σας φαίνεται;