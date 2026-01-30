Η Mercedes-Benz S-Class, το πιο luxury αυτοκίνητο στη γκάμα της γερμανικής φίρμας, μόλις ανανεώθηκε, με τις αλλαγές να είναι τόσες πολλές που οριακά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως καινούργιο αυτοκίνητο.

Ξεκινώντας από την σχεδίαση, η νέα S-Class διατηρεί την κλασική της σιλουέτα, αλλά έχοντας πλέον ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσία. Η μάσκα έχει γίνει αρκετά μεγαλύτερη και διαθέτει φωτιζόμενο μοτίβο με τρισδιάστατα αστέρια, ενώ για πρώτη φορά προσφέρεται και φωτιζόμενο έμβλημα Mercedes στο καπό.

Παράλληλα τα νέα Digital Light LED φώτα προσφέρουν περίπου 40% μεγαλύτερο πεδίο φωτισμού, με πιο ακριβείς και έξυπνες δέσμες, αυξάνοντας την ορατότητα και ενισχύοντας την ασφάλεια τη νύχτα.

Η εσωτερική αναβάθμιση είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς η S-Class πλέον φιλοξενεί το πλήρως ψηφιακό cockpit MBUX Superscreen, που ενσωματώνει τρεις οθόνες υπό ενιαίο γυάλινο πάνελ: 12.3″ ψηφιακός πίνακας οργάνων για τον οδηγό, 14.4″ κεντρική οθόνη για το infotainment και 12.3″ οθόνη για τον συνοδηγό, όλα με το νέο λειτουργικό MB.OS και ενισχυμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν φωνητικές εντολές με φυσικότερο τρόπο.

Στα πίσω καθίσματα, οι επιβάτες απολαμβάνουν δύο οθόνες 13.1″ με ενσωματωμένες κάμερες για βιντεοκλήσεις ή ψυχαγωγία, ενώ και τα πίσω συστήματα ψυχαγωγίας έχουν σημαντικές δυνατότητες συνδεσιμότητας. Παράλληλα, μια σειρά νέων λειτουργιών άνεσης, όπως θερμαινόμενες ζώνες μπροστινών καθισμάτων (πρωτιά για αυτοκίνητο παραγωγής) ψηφιακός έλεγχος αεραγωγών με μνήμη ρυθμίσεων και διπλοί ασύρματοι φορτιστές, αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμπειρία καμπίνας.

Η S-Class δεν παραλείπει και τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, με μια πλήρη σειρά αισθητήρων και εξελιγμένα προγράμματα υποβοήθησης όπως adaptive cruise control, lane assist και πιο προχωρημένα συστήματα αποφυγής κινδύνων που ενισχύουν την ημιαυτόνομη λειτουργία όπου οι κανονισμοί το επιτρέπουν.

Η γκάμα κινητήρων διατηρεί τις τρεις βασικές εκδόσεις (όλες συνδυάζονται με σύστημα τετρακίνησης 4MATIC και 9-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο):

S500 με αναβαθμισμένο 3λιτρο turbo εξάκυλινδρο κινητήρα, ισχύος άνω των 440 ίππων

S580 με νέο 4λιτρο twin-turbo V8 που αποδίδει περίπου 530 ίππους και 750 Nm ροπής, προσφέροντας 0-100χλμ./ώρα στα 3,9 δευτερόλεπτα

S580e plug-in hybrid, με συνολική ισχύ κοντά στα 576 άλογα, συνδυάζοντας κινητήρα εσωτερικής καύσης με ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ

Η νέα S-Class υιοθετεί επίσης εξελιγμένα συστήματα ανάρτησης, όπως iDamping predictive suspension, που προσαρμόζει αυτόματα και αστραπιαία την απόσβεση για μέγιστη άνεση, καθώς και το προαιρετικό E-Active Body Control που ρυθμίζει την κάθε ρόδα χωριστά για κορυφαία κύλιση.

Το μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις παγκόσμιες αγορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τις τιμές να ανακοινώνονται αργότερα.