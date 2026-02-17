Η Volvo επεκτείνει την γκάμα του δημοφιλούς ηλεκτρικού EX30 με μια νέα, πιο κομψή και total black έκδοση που τραβά τα βλέμματα με την πρώτη ματιά. Η Black Edition, που μόλις παρουσιάστηκε για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρει μια πιο vip και μοντέρνα αισθητική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί όλα τα τεχνικά προτερήματα που έχουν κάνει το EX30 ένα από τα πιο επιτυχημένα compact EV στην κατηγορία του, αλλά και το ταχύτερο Volvo στην ιστορία.

Από την πρώτη στιγμή που θα το αντικρίσει κανείς στο δρόμο, αυτό το ειδικό μοντέλο ξεχωρίζει. Το αμάξωμα ντύνεται σε αποκλειστικό Onyx Black Metallic χρώμα, ενώ όλες οι εξωτερικές λεπτομέρειες (από τη μάσκα έως τα λογότυπα) έχουν δεχθεί σκούρα επεξεργασία, ενισχύοντας την επιβλητική παρουσία του.

Οι 19άρες γυαλιστερές ζάντες αποκτούν επίσης μαύρο φινίρισμα, δημιουργώντας μια συνολική εικόνα «μυστηριώδους» και σύγχρονου design που ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις.

Η Black Edition διατηρεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τεχνολογικές λύσεις του EX30, που έχουν ήδη κερδίσει το κοινό. Το compact ηλεκτρικό SUV της Volvo συνδυάζει πρακτικότητα, ευελιξία και έξυπνη χρήση χώρου, ενώ έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Φυσικά μεγάλο ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν και οι εκπληκτικές επιδόσεις του. Πιο συγκεκριμένα, το EX30 προσφέρεται με τρεις επιλογές. Στην πρώτη περίπτωση ο πίσω τοποθετημένος ηλεκτροκινητήρας του νέου EX30 παράγει 272 ίππους και 343 Nm ροπής. Συνδυάζεται με μπαταρία, χωρητικότητας 51 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία 344 χλμ. (μέτρηση WLTP). Ακολουθεί η επιλογή με τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα, όμως αυτή τη φορά συνδυάζεται με μπαταρία τεχνολογίας NMC, χωρητικότητας 69 kWh, προσφέροντας αυτονομία 476 χλμ. Η κορυφαία τρίτη έκδοση διαθέτει τετρακίνηση από σύστημα δύο ηλεκτροκινητήρων, κάτι που αυξάνει την ισχύ στους 428 ίππους και τη ροπή 543 Nm. Μάλιστα σε αυτή τη περίπτωση, μιλάμε για το ταχύτερο Volvo στην ιστορία με επιτάχυνση 0-100 σε 3.6 δευτ. Να πούμε πως η Black Edition επιλογή, συνδυάζεται με τις εξοπλιστικές εκδόσεις Plus – Ultra.

Η παρουσία της νέας έκδοσης Black Edition αντανακλά τη στρατηγική της Volvo να προσφέρει περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις ηλεκτρικές επιδόσεις αλλά και στην αισθητική έκφραση του οχήματος. Μαζί με τις καθιερωμένες επιλογές εξοπλισμού και τα υψηλά επίπεδα άνεσης και συνδεσιμότητας (26 συστήματα ADAS), η ειδική αυτή έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα ηλεκτρικό SUV με χαρακτήρα και έντονο στυλιστικό αποτύπωμα.

Αν και προς το παρόν η Black Edition λανσάρεται στη Βρετανία (όπου το EX30 ανέβηκε στο top10 των EV για το 2025), δεν αποκλείεται να δούμε τη διάθεσή της και σε άλλες αγορές στο άμεσο μέλλον, καθώς η ζήτηση για πιο εξατομικευμένες και premium εκδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων συνεχίζει να αυξάνεται.