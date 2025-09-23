Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αυτό που αγαπάμε στο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων είναι ότι μας κρατάει πιο ενεργούς στην εμπειρία οδήγησης. Έχουμε περισσότερη σχέση με τη λειτουργία του οχήματος και έχουμε πιο άμεσο έλεγχο πάνω σε αυτό. Η άλλη πλευρά αυτού είναι ότι η επιπλέον ελευθερία αφήνει επίσης περισσότερο περιθώριο για λάθη. Σίγουρα είναι ικανοποιητικό να αποκτάς επιδεξιότητα και να αποφεύγεις λάθη, αλλά ακόμη και οι καλύτεροι κάνουν λάθη που και που. Μερικές φορές βιαζόμαστε να φτάσουμε στην επόμενη ταχύτητα και κατά λάθος επιλέγουμε μια πολύ υψηλή, επιβραδύνοντας τα πράγματα ή πολύ χαμηλή, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιά. Το θέμα είναι ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη, αλλά η Stellantis έχει καταθέσει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή ορισμένων από αυτών.

Η Stellantis κατέθεσε αυτήν την πατέντα στη Γερμανία και η βασική ιδέα φαίνεται αρκετά απλή. Οι υπολογιστές του αυτοκινήτου παρακολουθούν την ταχύτητα, τη θέση του γκαζιού και την τρέχουσα επιλεγμένη σχέση μετάδοσης. Ανάλογα με αυτούς τους παράγοντες, μπορεί να κλειδώσει όλες τις διαφορετικές σχέσεις μετάδοσης εκτός από αυτές που κρίνει ότι είναι βιώσιμες. Έτσι, υποθετικά, εάν ορισμένες σχέσεις μετάδοσης οδηγούσαν σε στροφές κινητήρα που υπερέβαιναν την κόκκινη γραμμή στην τρέχουσα ταχύτητα του οχήματος, αυτές θα μπορούσαν να μπλοκαριστούν. Ομοίως, εάν άλλες σχέσεις μετάδοσης οδηγούσαν σε επιτάχυνση του κινητήρα στην τρέχουσα ταχύτητα, αυτές θα μπορούσαν επίσης να κλειδωθούν. Ως εκ τούτου, ο οδηγός δεν θα μπορούσε να επιλέξει λάθος σχέση μετάδοσης.

Επιπλέον, η πατέντα συνεχίζει λέγοντας ότι οι υπολογιστές θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη άλλους παράγοντες για τους οποίους θα μπορούσαν να επιλεγούν σχέσεις μετάδοσης. Για παράδειγμα, εάν ένα όχημα στρίβει, θα μπορούσε ενδεχομένως να κλειδώσει ορισμένες σχέσεις μετάδοσης για να αποτρέψει την μετατόπιση του αυτοκινήτου από μια ξαφνική αλλαγή στο φορτίο. Πιθανώς, ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις του υπολογιστή θα μπορούσαν επίσης να προσαρμοστούν με βάση διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, προκειμένου να επιτραπεί λίγο περισσότερη ελευθερία για διαφορετικές καταστάσεις οδήγησης και επίπεδα εμπειρίας οδηγού.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως πλέον τα χειροκίνητα κιβώτια είναι είδος υπό… εξαφάνιση, μιας και τα αυτόματα έχουν γίνει έξυπνα, αξιόπιστα και ταχύτερα. Και σίγουρα, όσοι επιλέξουν επίτηδες ένα χειροκίνητο, το τελευταίο που θέλουν είναι έναν υπολογιστή να τους “κλειδώνει” τις σχέσεις. Όμως, σε έναν νέο οδηγό που δεν έχει συνηθίσει και έχει άγχος, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ βοηθητικό.

Φυσικά, πρόκειται απλώς για μια πατέντα, επομένως είναι πολύ πιθανό η ιδέα να παραμείνει στα χαρτιά.