Η Hyundai συνεχίζει να επενδύει σε προηγμένες τεχνολογίες υλικών, αυτή τη φορά μέσω μιας νέας πατέντας που αφορά την αυτοεπιδιορθούμενη βαφή αμαξώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από το CarBuzz, η πατέντα περιγράφει ένα σύστημα βαφής ικανό να αποκαθιστά μικρογρατζουνιές και επιφανειακές ατέλειες χωρίς την ανάγκη εξωτερικής παρέμβασης.

Η πατέντα της Hyundai βασίζεται στη χρήση πολυεπίπεδης δομής βαφής, όπου ενσωματώνονται ειδικά υλικά με ιδιότητες «μνήμης σχήματος» ή ελεγχόμενης αναδιάταξης της μοριακής τους δομής. Όταν το ανώτερο στρώμα του χρώματος υποστεί μικρή καταπόνηση (π.χ. ελαφριά γρατζουνιά από κλαδί ή σημάδι από πετραδάκι), το υλικό μπορεί να επανέλθει στην αρχική του μορφή.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασης σχετίζεται με:

Θερμική διέγερση (π.χ. αύξηση θερμοκρασίας από τον ήλιο ή το περιβάλλον)

Εσωτερική ελαστικότητα του πολυμερούς

Ελεγχόμενη μετακίνηση μορίων στο επιφανειακό στρώμα

Φυσικά, το σύστημα στοχεύει στην αποκατάσταση μικροφθορών χαμηλού βάθους, όχι βαθιών γρατζουνιών που διαπερνούν τα βασικά στρώματα βαφής ή φτάνουν στο μέταλλο. Η πατέντα αναφέρει ότι η τεχνολογία μπορεί θεωρητικά να εξαλείφει έως και 70–80% των συνηθισμένων επιφανειακών ατελειών που δημιουργούνται κατά τη φυσιολογική χρήση ενός οχήματος.

Αν και στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί βαφές με περιορισμένες αυτοθεραπευτικές ιδιότητες (κυρίως σε concept cars), η πατέντα της Hyundai διαφοροποιείται λόγω καλύτερης ενσωμάτωσης στη διαδικασία μαζικής παραγωγής, πιθανής συμβατότητας με υπάρχοντα εργοστάσια βαφής και έμφασης στη μακροχρόνια αντοχή του υλικού. Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η Hyundai εξετάζει τη λύση όχι ως πειραματική τεχνολογία, αλλά ως ρεαλιστική εφαρμογή για οχήματα παραγωγής.

Παρότι η πατέντα δεν επιβεβαιώνει άμεση εμπορική χρήση, είναι πιθανό η τεχνολογία να εμφανιστεί αρχικά σε premium ή ηλεκτρικά μοντέλα και σε επιλεγμένες επιφάνειες (π.χ. καπό).

Η νέα πατέντα της Hyundai αποτελεί ένα ενδιαφέρον τεχνολογικό βήμα στον τομέα των υλικών βαφής, με στόχο τη μείωση της ορατής φθοράς κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Αν και βρίσκεται ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο, η τεχνική προσέγγιση δείχνει ότι η αυτοθεραπευόμενη βαφή μπορεί να αποτελέσει μέρος της επόμενης γενιάς αυτοκινήτων, προσφέροντας βελτιωμένη αισθητική διατήρηση και μειωμένες ανάγκες συντήρησης.