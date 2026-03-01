Η Skoda αναβαθμίζει περαιτέρω τη ναυαρχίδα της Superb, παρουσιάζοντας τη νέα plug-in hybrid έκδοση με σαφώς αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το μεγάλο τσέχικο sedan δεν περιορίζεται σε μια «οικολογική» προσθήκη στη γκάμα, αλλά αποκτά ουσιαστικά περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και δυνατότητες φόρτισης που το φέρνουν στην κορυφή της σύγχρονης PHEV τεχνολογίας.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI evo2 βενζινοκινητήρας, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο DSG 6 σχέσεων. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τα 200 kW, δηλαδή 272 ίππους, τοποθετώντας την έκδοση στην κορυφή της γκάμας από πλευράς ισχύος. Η άμεση παροχή ροπής από το ηλεκτρικό μοτέρ εξασφαλίζει ζωηρή απόκριση από χαμηλά, ενώ η επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα εκτιμάται στα 7 δευτερόλεπτα, επίδοση απολύτως συμβατή με τον χαρακτήρα ενός γρήγορου αλλά πολιτισμένου sedan.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο της νέας Superb iV είναι η μπαταρία. Με μικτή χωρητικότητα 25,7 kWh (σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως και τα 120χλμ. κατά WLTP. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο μέσος οδηγός μπορεί να καλύπτει το σύνολο των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, μηδενίζοντας την κατανάλωση βενζίνης στις αστικές διαδρομές.

Αναβαθμισμένες είναι και οι δυνατότητες φόρτισης. Για πρώτη φορά η Superb plug-in hybrid υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 25 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) η ισχύς φτάνει έως τα 11 kW.

Σε επίπεδο κατανάλωσης, η εργοστασιακή μέση τιμή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (κάτω από 1.5λτ./100χλμ. στον κύκλο WLTP για τις πρώτες εκατοντάδες χιλιόμετρα), με εκπομπές CO₂ που πέφτουν σημαντικά κάτω από τα 30γρ./χλμ. Φυσικά, σε πραγματικές συνθήκες οι τιμές εξαρτώνται άμεσα από τη συχνότητα φόρτισης, ωστόσο το μεγάλο ενεργειακό απόθεμα της μπαταρίας καθιστά το σύστημα ουσιαστικά λειτουργικό και όχι απλώς θεωρητικό.

Παρά την τοποθέτηση της μεγαλύτερης μπαταρίας, η πρακτικότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία. Ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις, αλλά παραμένει πλήρως αξιοποιήσιμος για οικογενειακή ή επαγγελματική χρήση, διατηρώντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα που ανέκαθεν χαρακτήριζε τη Superb.

Οδηγικά, η νέα iV λειτουργεί με τρία πρόσωπα: ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην πόλη, ως αποδοτικό υβριδικό σε μεικτές συνθήκες και ως ισχυρό βενζινοκίνητο sedan όταν ζητηθεί το σύνολο των 272 ίππων. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει επιλογή προγραμμάτων λειτουργίας, διατήρηση φόρτισης για μελλοντική χρήση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ανάλογα με τη διαδρομή.

Με συνδυαστική ισχύ 200 kW, ηλεκτρική αυτονομία έως 120χλμ. μπαταρία 25,7 kWh και δυνατότητα ταχυφόρτισης DC 50 kW, η νέα Superb iV δεν αποτελεί απλώς μια «πράσινη» επιλογή στη γκάμα. Αποτελεί μια τεχνολογικά ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των μεγάλων ευρωπαϊκών sedan, που συνδυάζει επιδόσεις, οικονομία και καθημερινή χρηστικότητα με τρόπο ουσιαστικό.