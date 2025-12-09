Πριν μία τετραετία, δεκάδες εταιρίες “έτρεξαν” να δηλώσουν πως πλέον τους ενδιαφέρει μόνο η ηλεκτροκίνηση και σταδιακά πλούτισαν τις γκάμες τους μόνο με EV σύνολα. Αυτή η κίνηση ήταν φιλόδοξη και όπως αποδεικνύεται… πρόωρη.

Η αγορά δεν έχει αγκαλιάσει τα ηλεκτρικά όπως υπολόγιζαν-ήθελαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και πλέον πολλές από αυτές βλέπουν τα κέρδη τους να συρρικνώνονται. Για να προλάβει το μεγάλο κακό η Lotus, αποφάσισε να προσφέρει μία νέα, Plug-in υβριδική έκδοση, για το έως τώρα αμιγώς ηλεκτρικό SUV της, την Eletre.

Νέα Lotus Eletre PHEV



Οπτικά, δεν υπάρχουν πολλά που να προδίδουν τη νέα έκδοση. Το αμάξωμα παραμένει αμετάβλητο σχεδιαστικά εκτός από ένα διακριτικό νέο σήμα στο καπό του. Αυτό το μικρό έμβλημα είναι η μόνη εξωτερική υπόδειξη ότι το συγκεκριμένο Eletre κάνει στάσεις και στο βενζινάδικο.

Ενώ πολλές τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν ακόμα κρυφές, αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι η παρουσία ενός υπετροφοδοτούμενου τετρακύλινδρου κινητήρα 2 λίτρων απόδοσης 279 ίππους, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ανεβάζοντας την συνολική ιπποδύναμη στους 1.400 ίππους. Η μπαταρία είναι 70kWh και μπορεί να φορτίσει από το 20 στο 80% σε 8 λεπτά, προσφέροντας πάνω από 350χλμ. αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης (αρχιτεκτονική 900V).

Το PHEV μοντέλο θα καταφέρνει το 0-100 σε 3δευτ. έχοντας παράλληλα τελική ταχύτητα στα 230χλμ./ώρα. και μπορεί να ξεκινάει την καριέρα του στην αγορά της Κίνας (όπου και κατασκευάζεται), αναμένεται όμως σε λίγο καιρό να έρθει και στην Ευρώπη, η οποία λατρεύει τα υβριδικά.

Μάλιστα μετά την υβριδική Eletre, πιθανότατα θα κυκλοφορήσει μια plug-in έκδοση του κομψού sedan Emeya. Κατασκευασμένο στην ίδια πλατφόρμα και μοιράζοντας πολλά βασικά εξαρτήματα με το SUV, η Emeya είναι ένας προφανής υποψήφιος για υβριδισμό. Ένα τρίτο μοντέλο, ένα μικρότερο SUV, έχει επίσης επιβεβαιωθεί και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.