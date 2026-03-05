Η Lotus Eletre περνά σε μια νέα εποχή, καθώς η βρετανική εταιρία παρουσίασε την πρώτη plug-in υβριδική έκδοση του εντυπωσιακού της SUV. Η νέα έκδοση αποτελεί ουσιαστικά και το πρώτο PHEV μοντέλο στην ιστορία της Lotus που έρχεται να συνδυάσει ηλεκτρική τεχνολογία με θερμικό κινητήρα, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα plug-in SUV που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Η νέα υβριδική παραλλαγή βασίζεται στη γνωστή αμιγώς ηλεκτρικά Eletre, όμως κάτω από το καπό κρύβεται μια εντελώς διαφορετική τεχνολογική φιλοσοφία. Το σύστημα κίνησης συνδυάζει έναν 2λτ. turbo τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες και μπαταρία 70 kWh, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό plug-in υβριδικό σύνολο.

Η συνολική ισχύς του συστήματος φτάνει έως και τους 950 ίππους, αριθμός που ξεπερνά ακόμη και την κορυφαία ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου. Με αυτή την απόδοση, το μεγάλο SUV της Lotus μπορεί να πετύχει το 0-100 σε περίπου 3,3 δευτερόλεπτα, επίδοση που το τοποθετεί στην κατηγορία των λεγόμενων «super-SUV».

Η μπαταρία των 70 kWh επιτρέπει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, με την αυτονομία να φτάνει έως και περίπου τα 350χλμ. σε WLTP κύκλο. Παράλληλα, το υβριδικό σύστημα προσφέρει συνολική αυτονομία που μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, συνδυάζοντας τη χρήση βενζίνης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Lotus έχει εξοπλίσει το μοντέλο και με αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 900V, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 30% έως 80% σε περίπου 8 λεπτά, χρόνος εντυπωσιακός ακόμη και για ηλεκτρικά μοντέλα.

Σχεδιαστικά, η plug-in υβριδική έκδοση παραμένει πολύ κοντά στο ηλεκτρικό μοντέλο. Οι διαφορές περιορίζονται κυρίως σε λεπτομέρειες, όπως μια πιο «ανοιχτή» μάσκα για καλύτερη ψύξη, διαφορετικές ζάντες και νέες μικρές λεπτομέρειες στο αμάξωμα.

Η παρουσίαση της νέας έκδοσης δείχνει και μια αλλαγή στρατηγικής για τη Lotus. Παρότι η εταιρία είχε ανακοινώσει ότι θα στραφεί αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, τελικά αποφάσισε να εντάξει και plug-in υβριδικά μοντέλα στη γκάμα της, ξεκινώντας ακριβώς από την Eletre.

Το υβριδικό hyper-SUV αναμένεται να λανσαριστεί στα μέσα του 2026, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα PHEV μοντέλα.