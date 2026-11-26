Η VW συνεχίζει να εμπλουτίζει την ηλεκτρική της γκάμα και αυτή τη φορά δίνει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στο νέο ID. Cross, παρουσιάζοντας την έκδοση R-Line. Το ηλεκτρικό SUV αποκτά πιο σπορ εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και, στην κορυφαία του διαμόρφωση, τεχνολογίες που υπόσχονται καλύτερη οδική συμπεριφορά και αυξημένη πρόσφυση.

Το νέο ID. Cross R-Line είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, αρχικά με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 135 ίππων και μπαταρία 37 kWh. Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην έκδοση που θα ακολουθήσει τον Μάρτιο του 2027, καθώς θα αποδίδει 226 ίππους, θα διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh και θα μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα.

Σπορ εμφάνιση και πλούσιος εξοπλισμός από την αρχική έκδοση

Η έκδοση R-Line διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες με ειδικά σχεδιασμένους προφυλακτήρες, κάθετα φώτα ημέρας, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και εξωτερικούς καθρέπτες σε ανθρακί απόχρωση. Στο πλάι υπάρχει επίσης διακοσμητικό στοιχείο με το λογότυπο R-Line, ενώ στο εσωτερικό συναντάμε σπορ καθίσματα με ειδική επένδυση.

Η Volkswagen έχει φροντίσει ώστε ο εξοπλισμός να είναι πλούσιος από τη βασική έκδοση. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται το φωτιζόμενο ID. Light που εκτείνεται και στις εμπρός πόρτες, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί Keyless Access, ατμοσφαιρικός φωτισμός, καθώς και οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix.

Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει συστήματα υποβοήθησης, όπως προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) και κάμερα οπισθοπορείας. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, το οποίο υπόσχεται πιο άμεση απόκριση στις υψηλότερες ταχύτητες, χωρίς να δυσκολεύει τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους.

Με 135 ή 226 ίππους – Έως 428 χλμ. αυτονομία

Το ID. Cross R-Line θα διατίθεται σε δύο επίπεδα ισχύος. Η αρχική έκδοση χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 135 ίππων, και μπαταρία χωρητικότητας 37 kWh. Η αυτονομία της, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, φτάνει έως τα 314 χιλιόμετρα.

Η κορυφαία έκδοση, που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μισό του Μαρτίου 2027, ανεβάζει την ισχύ σε 226 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 290 Nm. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 428 χιλιόμετρα WLTP. Οι επιδόσεις είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρουσες για ένα μικρό ηλεκτρικό SUV, καθώς η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην ανάρτηση και στην πρόσφυση

Η ισχυρότερη έκδοση δεν ξεχωρίζει μόνο για τους επιπλέον ίππους και τη μεγαλύτερη μπαταρία. Η Volkswagen την εξοπλίζει με ένα ειδικά εξελιγμένο σύνολο τεχνολογιών για το πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα, προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης. Μάλιστα, η ανάρτηση DCC είναι χαμηλωμένη κατά 15 χιλιοστά, ενώ η απόσβεση προσαρμόζεται συνεχώς ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου και τις συνθήκες οδήγησης. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό έχει στόχο να βελτιώσει την πρόσφυση, τη σταθερότητα και την ακρίβεια του τιμονιού, ειδικά όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

Χώροι οικογενειακού SUV και δυνατότητα ρυμούλκησης

Παρά τον σπορ χαρακτήρα του, το ID. Cross δεν ξεχνά την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 25 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό. Επιπλέον, οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με κοτσαδόρο και να ρυμουλκήσουν φορτίο έως 1.200 κιλά.