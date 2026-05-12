Η Skoda αποφάσισε να γιορτάσει τα 125 χρόνια της αγωνιστικής της ιστορίας με έναν τρόπο που σίγουρα θα λατρέψουν οι petrolheads. Και το αποτέλεσμα λέγεται Fabia Motorsport Edition.

Πρόκειται για μία νέα συλλεκτική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, η οποία θα κατασκευαστεί σε μόλις 125 μονάδες και βασίζεται πάνω στην ήδη «καυτή» Fabia 130 και φυσικά, είναι η πιο γρήγορη Fabia παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Skoda.

177 ίπποι και rally αισθητική

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 1.5 TSI evo2 κινητήρας, ο οποίος στην περίπτωση της Motorsport Edition αποδίδει 177 ίππους και 250 Nm ροπής. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω 7τάχυτου DSG κιβωτίου, το οποίο έχει δεχθεί ειδικές ρυθμίσεις για πιο γρήγορες αλλαγές και πιο άμεση απόκριση. Η Skoda δεν έχει ανακοινώσει ακόμα πλήρεις επιδόσεις για τη Motorsport Edition, όμως η βάση Fabia 130 αγγίζει τελική ταχύτητα 228 χλμ./ώρα, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Σχεδιαστικά, το μικρό hot hatch αντλεί έμπνευση από το αγωνιστικό Fabia RS Rally2 με το αμάξωμα να διατίθεται αποκλειστικά σε λευκό Moon White, συνδυάζοντας μαύρη οροφή και μαύρες λεπτομέρειες. Το πακέτο συμπληρώνουν οι 18άρες ζάντες σε ειδικό φινίρισμα, η χαμηλωμένη ανάρτηση και οι διπλές απολήξεις εξάτμισης.

Εσωτερικό με carbon look και αριθμημένη πλακέτα

Στην καμπίνα υπάρχουν sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, επενδύσεις Alcantara, carbon-look λεπτομέρειες στο ταμπλό και ειδικά λογότυπα “125 Years Motorsport”. Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο όμως είναι η αριθμημένη πλακέτα στο ταμπλό, που δείχνει σε ποιο από τα 125 κομμάτια ανήκει κάθε αυτοκίνητο.

Η εταιρεία θα προσφέρει επίσης στους ιδιοκτήτες ένα συλλεκτικό gift box με γάντια οδήγησης, πιστοποιητικό γνησιότητας και κομμάτι από roll cage πραγματικού Fabia RS Rally2.