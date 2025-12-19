Χάρη στην νέα προωθητική ενέργεια των 3.000 ευρώ, η εισαγωγική τιμή της έκδοσης της ναυαρχίδας C10, με το ριζοσπαστικό σύστημα κίνησης REEV, είναι πλέον στις 33.900 ευρώ και συνοδεύεται από εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα: Πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6” και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, μέχρι και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Design προσθέτει έναντι €1.500 δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20” και πίσω σκούρα κρύσταλλα. Να σημειωθεί ότι και στα δύο επίπεδα εξοπλισμού, ο φόρος που επιβαρύνει το χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός ενώ υπάρχει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο και δωρεάν στάθμευση στις ελεγχόμενες ζώνες.

Με τεχνολογία Range Extended Electric Vehicle που εξαλείφει το άγχος της φόρτισης

Έχοντας απόλυτη εξειδίκευση στα αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid μοντέλα, η Leapmotor εφοδιάζει το C10 REEV με την κορυφαία τεχνολογία PHEV που υπάρχει. Εξασφαλίζοντας εξ ορισμού αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, παράλληλα έχει κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC). Η μπαταρία είναι επαρκής για αυτονομία 145χλμ. ενώ συνολικά το C10 REEV μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000χλμ. χωρίς καμία ανάγκη για ανεφοδιασμό ή επιπλέον φόρτιση.

Το μυστικό κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που παίρνει κίνηση από τον ειδικά εξελιγμένο κινητήρα βενζίνης του αυτοκινήτου, συνδυασμό που χρειάζεται μόλις 0,3λτ. για την παραγωγή μιας kWh. Με απλά λόγια το C10 REEV μπορεί να παράγει μόνο του την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, αποδίδοντας 215′ ίππων και με όλα τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Στο σύστημα REEV ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία με τη σειρά της έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh και μπορεί να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW, κάτι που σημαίνει το 50% της ενέργειας σε μόλις 18’.

Στην οδήγηση, το C10 REEV δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση. Ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας ο οδηγός μπορεί να θέσει σε προτεραιότητα την απόλυτη οικονομία ή τις επιδόσεις, ενώ έχει στη διάθεσή του ένα αυτοκίνητο με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική καθημερινότητα όσο και στη διάνυση μεγάλων αποστάσεων.

Με χώρους για 5 ενήλικους

Το Leapmotor C10 REEV NEXT GENERATION PHEV διαθέτει τεράστιους χώρους που θα φιλοξενήσουν μέχρι και 5 ενήλικες χωρίς την παραμικρή παραχώρηση (διαστάσεις: μήκος 4.739χλστ. πλάτος 1.900χλστ. μεταξόνιο 2.825χλστ.). Με ποιοτικά υλικά και άριστη συναρμολόγηση προσφέρει premium αύρα και θα ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό σε επίπεδο συναρμολόγησης και προσοχής στην λεπτομέρεια.

Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών καθώς και μία εντυπωσιακή οθόνη αφής infotainment 14,6 ιντσών, η οποία αποτελεί και το κέντρο ελέγχου του αυτοκινήτου. Μία μίνιμαλ και καθαρή καμπίνα που προσφέρει άνεση, πολλούς χώρους για μικροαντικείμενα και μία μοναδική ευήλια αίσθηση χάρη στην πανοραμική γυάλινη οροφή που καλύπτει όλες τις θέσεις. Παράλληλα, για τις μεγάλες αποσκευές σας, υπάρχει ένα μεγάλο πορτπαγκάζ 400λτ. με ηλεκτρικά ανοιγόμενη θύρα.

Με 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης

Όπως όλα τα Leapmotor, το νέο C10 REEV καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέρη και για 8 (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ είναι διαθέσιμο για παραγγελίες σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT/FIAT Professional, Jeep, Abarth).