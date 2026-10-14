Οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συστήματα προστασίας σε κάθε αυτοκίνητο. Ωστόσο, δεν αρκεί να έχουμε κουμπώσει τη ζώνη, αλλά πρέπει να τη φοράμε και σωστά. Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να δώσει λύση μια νέα τεχνολογία της ZF Lifetec, η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αναγνωρίζει όχι μόνο αν η ζώνη είναι δεμένη, αλλά και αν περνά από τη σωστή θέση πάνω στο σώμα του οδηγού ή του επιβάτη.

Η νέα τεχνολογία ονομάζεται Infrared Belt και συνδυάζει ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα με κάμερες υπερύθρων και έξυπνους αλγόριθμους αναγνώρισης.

Μέχρι σήμερα, ο αισθητήρας στην πόρπη της ζώνης ελέγχει κυρίως αν το μεταλλικό γλωσσίδι έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή. Αν αυτό συμβεί, το σύστημα θεωρεί ότι η ζώνη έχει κουμπώσει και, ανάλογα με το αυτοκίνητο, σταματά την ηχητική προειδοποίηση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο επιβάτης προστατεύεται σωστά. Κάποιος μπορεί να έχει περάσει τη ζώνη κάτω από το χέρι του ή πίσω από την πλάτη του, ενώ η πόρπη εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ασφαλισμένη.

Η Infrared Belt επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το κενό. Η ειδική ύφανσή της περιλαμβάνει διαφορετικά νήματα με συγκεκριμένες οπτικές ιδιότητες, τα οποία δημιουργούν μια χαρακτηριστική υπέρυθρη υπογραφή. Οι κάμερες που λειτουργούν στο υπέρυθρο φάσμα μπορούν να διακρίνουν τη ζώνη από τα ρούχα, το δέρμα και τις επιφάνειες του καθίσματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παρακολουθεί τη διαδρομή της πάνω στο σώμα και αξιολογεί αν βρίσκεται στη σωστή θέση.

Γιατί δεν αρκεί μια συνηθισμένη κάμερα;

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο κάμερες στο εσωτερικό τους για να παρακολουθούν τον οδηγό και τους επιβάτες (μάλιστα από τον φετινό Ιούλιο ειναι υποχρεωτική η εσωτερική κάμερα παρακολούθησης του οδηγού). Ωστόσο, οι συμβατικές κάμερες δεν μπορούν πάντοτε να αναγνωρίσουν με αξιοπιστία τη ζώνη. Αν, για παράδειγμα, η ζώνη έχει παρόμοιο χρώμα με τα ρούχα του οδηγού ή το φόντο του καθίσματος, η αναγνώρισή της μπορεί να γίνει δυσκολότερη. Οι αντανακλάσεις και οι διαφορετικές συνθήκες φωτισμού αποτελούν επίσης παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα.

Η νέα τεχνολογία επιχειρεί να περιορίσει αυτά τα προβλήματα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ιδιότητες των νημάτων της ζώνης στο υπέρυθρο φάσμα. Έτσι, η κάμερα μπορεί να διακρίνει πιο καθαρά τη διαδρομή της, ακόμη και όταν οι συνθήκες μέσα στην καμπίνα δεν είναι ιδανικές. Η εταιρία υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των πίσω καθισμάτων. Εφόσον ενσωματωθεί από τους κατασκευαστές στα κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης επιβατών, θα μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό λανθασμένης χρήσης και στην ενεργοποίηση ηχητικών και οπτικών προειδοποιήσεων.

Πότε θα τη δούμε στα αυτοκίνητα;

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποια αυτοκινητοβιομηχανία θα είναι η πρώτη που θα την ενσωματώσει σε μοντέλο παραγωγής, ούτε σε ποιο αυτοκίνητο θα κάνει το ντεμπούτο της.