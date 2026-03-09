Οι νέες BlueCruise εκδόσεις για τα Puma και Kuga, εξασφαλίζουν μια premium και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία οδήγησης χάρη στο πρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρει το προηγμένο σύστημα BlueCruise, το οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς συνδρομή.

Μετά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του BlueCruise στην Ford Mustang Mach-E (το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη), η αμερικανική εταιρεία καθιστά πλέον το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού για hands-free οδήγηση πιο προσιτό από ποτέ.

«Το σύστημα BlueCruise έχει ήδη μεταμορφώσει την εμπειρία οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων Ford σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe. «Με την παρουσίαση των νέων εκδόσεων BlueCruise δεν προσφέρουμε μόνο μια ξεχωριστή εμφάνιση για τα μοντέλα Kuga και Puma, αλλά και την απόλυτη άνεση που προσφέρει η επαναστατική τεχνολογία hands-free οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο, ως στάνταρ χαρακτηριστικό χωρίς να απαιτείται συνδρομή».

Χέρια ελεύθερα και 100% απόλαυση στο ταξίδι

Στις εκδόσεις Kuga BlueCruise και Puma BlueCruise τα δύο μοντέλα διαθέτουν το Driver Assistance Pack, με την λειτουργικότητα του συστήματος BlueCruise να είναι διαθέσιμη χωρίς συνδρομή.

Πως λειτουργεί η τεχνολογία BlueCruise;

Όταν το Ford BlueCruise ενεργοποιηθεί, ελέγχει το τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα του οχήματος με την επίβλεψη του οδηγού και την ετοιμότητά του να παρέμβει. Είναι διαθέσιμο σε προεπιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, που ονομάζονται Hands-free Blue Zones, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 95% του ελληνικού οδικού δικτύου. Το συγκεκριμένο λειτουργικό έχει δοκιμαστεί σχολαστικά για πάνω από 160.00χλμ. ενώ υπάρχει εσωτερική κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς το βλέμμα του οδηγού για να γνωρίζει εάν είναι έτοιμος να επέμβει εφόσον χρειαστεί. Εάν χρειαστεί ο οδηγός να επέμβει, τότε υπάρχει αρχικά οπτική προειδοποίηση, η οποία μετατρέπεται σε φωνητική, και εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, το όχημα φρενάρει ομαλά και οδηγείται αυτόματα στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια. Μάλιστα πραγματοποιεί αυτόματα ασύρματες ενημερώσεις ώστε να ανανεώνονται και οι Blue Zones.

Με μοναδικές σχεδιαστικές πινελιές

Οι νέες εκδόσεις BlueCruise ξεχωρίζουν χάρη σε μοναδικές σχεδιαστικές πινελιές τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες. Το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue συμπληρώνεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, ενώ οι μοναδικές μαύρες ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα, καθώς και λεπτομέρειες στο εκλεπτυσμένο χρώμα Nordic Blue.

Γ

ια την περαιτέρω βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας, το Connected Navigation περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των δύο μοντέλων χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Στην πράξη το σύστημα αυτό αξιοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud έτσι ώστε να παρέχει ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση και να φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το Puma BlueCruise διατίθεται με βενζινοκινητήρα EcoBoost και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το Kuga BlueCruise διατίθεται ως plug-in υβριδικό (PHEV) ή πλήρως υβριδικό (FHEV), με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Οι εκδόσεις Puma BlueCruise και Kuga BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στη χώρα μας στο τέλος Μάϊου.