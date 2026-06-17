Σε μια εποχή όπου τα SUV κυριαρχούν στην αγορά, η Audi κάνει τη διαφορά και ποντάρει (και) σε μοντέλα που συνδυάζουν την πρακτικότητα ενός station wagon με αυξημένες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Έτσι, η γερμανική εταιρεία παρουσιάζει το νέο A6 allroad quattro, ένα μοντέλο που παραμένει πιστό στη φιλοσοφία που καθιέρωσε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, αλλά ενσωματώνει πλέον τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της μάρκας.

Η νέα γενιά βασίζεται στο ολοκαίνουργιο Audi A6 Avant και ξεχωρίζει από το αυξημένο ύψος από το έδαφος κατά +34χλστ. από το Avant, τα προστατευτικά περιμετρικά στοιχεία στο αμάξωμα και φυσικά το σύστημα τετρακίνησης quattro που αποτελεί σήμα κατατεθέν της σειράς.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η στάνταρ αερανάρτηση, η οποία προσαρμόζει αυτόματα το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, η τετραδιεύθυνση αλλά και τα διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά του οχήματος ανάλογα με το τερέν.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι πως για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, η γκάμα περιλαμβάνει και plug-in υβριδικές εκδόσεις. Η κορυφαία πρόταση συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο 2λιτ. βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας έως και 367 ίππους και 500 Nm ροπή, κάνοντας το 0-100 σε 5.5 δευτ. Η μπαταρία των 25.9kWh επιτρέπει στο μεγάλο γερμανικό wagon να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως 95χλμ.

Η άλλη επιλογή είναι ο ήπια υβριδικός 3λιτρος V6 turbodiesel, ο οποίος αποδίδει 295 ίππους και 580 Nm ροπής, με το σύστημα 48V να συνεισφέρει επιπλέον 24 ίππους.

Παράλληλα, η Audi διατηρεί τον premium χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει το A6 allroad. Το εσωτερικό υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 11.9 ιντσών, μεγάλη κεντρική οθόνη 14.5 ιντσών και προεραιτική για τον συνοδηγό 10.9 ιντσών. Οι χώροι παραμένουν από τα δυνατά σημεία του μοντέλου, με μεγάλο πορτμπαγκάζ και αυξημένη πρακτικότητα για οικογενειακή χρήση ή ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Από την πρώτη εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το A6 allroad αποτέλεσε μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα SUV, απευθυνόμενο σε όσους ήθελαν την άνεση και τους χώρους ενός μεγάλου station wagon χωρίς να θυσιάζουν την τετρακίνηση και την ικανότητα κίνησης εκτός ασφάλτου. Η νέα γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση, προσαρμοσμένη όμως στις (υβριδικές) απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.