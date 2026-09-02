Η Audi παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης του ολοκαίνουργιου Q3 που συνδυάζει προνομιακή χρηματοδότηση, αυξημένη κάλυψη εγγύησης και επιπλέον παροχές. Μάλιστα η πρόταση αφορά τόσο το Audi Q3 SUV όσο και το Audi Q3 Sportback, με τη μηνιαία δόση να ξεκινά από 299 ευρώ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Audi Auto Credit.

Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια 48 μηνών και προσφέρεται με ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, ενώ συνοδεύεται από μια σειρά παροχών που στόχο έχουν να κάνουν την απόκτηση και την κατοχή του νέου Q3 ακόμη πιο εύκολη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται το νέο Audi Platinum, το οποίο προσφέρει εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι το Audi Platinum ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αυτόματα με κάθε προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σιγουριά απέναντι σε απρόβλεπτα έξοδα και να διατηρούν την κάλυψη του αυτοκινήτου τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η Audi προσφέρει δωρεάν οδική βοήθεια Audi LongLife Mobility, η οποία ανανεώνεται με κάθε προγραμματισμένο service σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Audi.

Όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ

Η προνομιακή πρόταση συμπληρώνεται από το πακέτο εξοπλισμού Premium, το οποίο προσφέρει όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση. Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται βρίσκονται το μεταλλικό χρώμα, οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, το αναβαθμισμένο εσωτερικό και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, ενισχύοντας περαιτέρω τον premium χαρακτήρα του νέου Q3.

Δύο διαφορετικές εκφράσεις του Q3

Η νέα οικογένεια Audi Q3 διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδοχές, με το Q3 SUV να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα, στους χώρους και στην καθημερινή ευελιξία. Από την άλλη, το Q3 Sportback προσθέτει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα, χάρη στη χαρακτηριστική coupe σχεδίασή του.

Κοινός παρονομαστής και των δύο είναι η δυναμική σχεδίαση, οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και το υψηλής ποιότητας εσωτερικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση και την ευχρηστία. Το ψηφιακό περιβάλλον οδήγησης, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και η ποιότητα κατασκευής συμπληρώνουν το premium προφίλ της νέας οικογένειας Q3.

Χρηματοδοτικό παράδειγμα

Η Audi δίνει ως ενδεικτικό παράδειγμα το Audi Q3 SUV Advanced TFSI Hybrid S tronic 150 ίππων, με το πακέτο εξοπλισμού Premium, συνολικής αξίας 44.959 ευρώ. Με το πρόγραμμα Audi Q3 Auto Credit, η ενδεικτική μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 299 ευρώ, με προκαταβολή 15.150 ευρώ, δηλαδή 34%, και χρηματοδοτούμενο ποσό 29.809 ευρώ. Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια 48 μηνών, με ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75, ενώ το ΣΕΠΠΕ διαμορφώνεται σε 4,88%. Η τελευταία δόση Balloon ανέρχεται σε 21.517 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης άτοκα έξοδα διαχείρισης υπέρ τρίτων, Προστασία Δανείου Α και ασφάλιση οχήματος Protection Gold για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τους όρους του στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων Audi σε όλη την Ελλάδα.