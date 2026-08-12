Η Audi ενισχύει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3, παρουσιάζοντας δύο νέα προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, τα S Design και Lounge. Οι νέες επιλογές έρχονται να πλαισιώσουν το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες και το προσωπικό στιλ κάθε πελάτη.

Τα νέα πακέτα είναι διαθέσιμα τόσο για το Audi Q3 SUV όσο και για το Audi Q3 Sportback, σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις κινητήρων, ενώ μπορούν να επιλεγούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Παράλληλα, προσφέρουν σημαντικό οικονομικό όφελος σε σχέση με την ξεχωριστή επιλογή των επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού.

Το νέο πακέτο S Design αναδεικνύει τη δυναμική σχεδίαση και τον σπορ προσανατολισμό του Audi Q3 και περιλαμβάνει:

Εξωτερικό S line

Πακέτο Black Exterior

Σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι δύο ακτίνων, επίπεδο στο επάνω και κάτω μέρος, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε απόχρωση Platinum Grey με ελαστικά 255/45 R19

Το πακέτο μπορεί να συνδυαστεί τόσο με το Premium όσο και με το Lounge.

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, η Audi δημιούργησε το νέο πακέτο Lounge το οποίο περιλαμβάνει:

Ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή

Φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα

Εμπρός πλευρικά παράθυρα με ηχομονωτικό κρύσταλλο

Και το Lounge μπορεί να συνδυαστεί με τα πακέτα Premium και S Design.

Premium: Ολοκληρωμένος εξοπλισμός άνεσης και αισθητικής

Το πακέτο Premium παραμένει διαθέσιμο και περιλαμβάνει στοιχεία που ενισχύουν την άνεση και την εμφάνιση του μοντέλου, όπως μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρική ρύθμιση μέσης για τα εμπρός καθίσματα, σπορ καθίσματα, Ambient Lighting Plus και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού από αλουμίνιο Cross-Brushed Matt.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές και το οικονομικό όφελος ανά έκδοση και το συνδυασμό πακέτων.