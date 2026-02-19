H Audi παρουσίασε σήμερα τη νέα γενιά του Audi RS5, ενός εκ των πιο δυνατών μοντέλων της σειράς RS, με ρηξικέλευθες αλλαγές που σηματοδοτούν την είσοδο του σεντάν σε πρωτόγνωρα επίπεδα σε ότι αφορά την απόδοση, την τεχνολογία και τον εξηλεκτρισμό. Το νέο RS5 αποτελεί το πρώτο RS5 με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, διατηρώντας τη δυναμική και τη σπορ προσωπικότητα που χαρακτηρίζει την οικογένεια RS, αλλά ενσωματώνοντας και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής υποστήριξης.

Τεχνικό πακέτο και υβριδικός χαρακτήρας

Στην καρδιά του νέου RS5 βρίσκεται ένα υβριδικό με plug-in σύστημα, που συνδυάζει βενζινοκινητήρα υψηλών επιδόσεων με ηλεκτρική μονάδα και μπαταρία υψηλής τάσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας V6 κινητήρας 2.9λτ. TFSI twin-turbo, απόδοσης 510 ίππων, αλλά και ένας ηλεκτροκινητήρας 177 ίππων, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο 8άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η συνολική ισχύς ανέρχεται στα 639 άλογα και 825 Nm ροπής, ενώ υπάρχει και μπαταρία 25.9kWh, η οποία λειτουργεί στα 400V και φορτίζει σε 2.5 ώρες, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως 87χλμ.

Μάλιστα το υβριδικό σύστημα του RS5 είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί τη σπορ αίσθηση, την άμεση απόκριση και την οδηγική εμπειρία που περιμένει ο αγοραστής ενός RS μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική στήριξη δίνει ώθηση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, βελτιώνει τον ρυθμό επιτάχυνσης και παράλληλα μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂, μέσα στις καθημερινές διαδρομές, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση, όταν ο οδηγός ζητήσει «το κάτι παραπάνω».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Audi, σε λειτουργία Boost (για 10 δευτ.) το RS5 μπορεί να επιταχύνει από 0-100χλμ./ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250χλμ./ώρα (με προαιρετικό πακέτο μπορεί να φτάσει και τα 285χλμ./ώρα).

Σιλουέτα, βάρος και αεροδυναμική

Το νέο RS5 υιοθετεί μια εξελιγμένη αεροδυναμική σχεδίαση με φαρδύτερα φτερά, πιο επιθετικό εμπρός προφυλακτήρα, και ανασχεδιασμένο πίσω μέρος, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τόσο τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, όσο και τη ψύξη του υβριδικού συστήματος. Οι τροχοί (20 και 21 ιντσών) είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση και να προωθούν καλύτερη ψύξη των φρένων, στοιχεία απαραίτητα σε ένα αυτοκίνητο υψηλής απόδοσης.

Φυσικά η προσθήκη του υβριδικού πακέτου στο νέο RS5 ανεβάζει το βάρος στα 2.355 κιλά. Πάντως, οι μηχανικοί της Audi, δούλεψαν προσεκτικά στη διαχείριση της μάζας, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από το πρόσθετο υβριδικό βάρος, κατά την οδήγηση.

Κίνηση και τετρακίνηση quattro

Το νέο Audi RS5 εξακολουθεί να αξιοποιεί το σύστημα quattro all-wheel drive που αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε RS μοντέλου, προσφέροντας άριστη πρόσφυση και κατανομή ροπής στους τέσσερις τροχούς, τόσο σε καθημερινές, όσο και σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Μάλιστα το σύστημα τετρακίνησης είναι το πιο εξελιγμένο που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε Audi (σύστημα preload) και σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα, η κατανομή της ισχύος είναι πιο άμεση και ευέλικτη, με δυνατότητα «έξυπνης» διαχείρισης ανάμεσα στον ηλεκτρικό και τον θερμικό κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες.

Η μετάδοση όπως αναφέραμε γίνεται μέσω ενός 8τάχυτου αυτόματου κιβωτίου S-tronic, το οποίο έχει ρυθμιστεί ειδικά για να υποστηρίζει τόσο την εκρηκτική απόδοση, όσο και την ομαλή εκκίνηση ή μεταφορά στην καθημερινή οδήγηση. Παράλληλα, το σύστημα “RS Torque Rear” (με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κατανομή ροπής στον πίσω άξονα), βελτιώνει περαιτέρω τη δυναμική συμπεριφορά σε υψηλές πλευρικές επιταχύνσεις.

Εσωτερικό & τεχνολογία

Στο εσωτερικό, το νέο RS5 υιοθετεί πλήρως την ψηφιακή πλατφόρμα MMI της Audi, με τρεις οθόνες υψηλής ανάλυσης για τον πίνακα οργάνων, το σύστημα infotainment και τον συνοδηγό, προσαρμοζόμενα RS-προφίλ οδήγησης και εξειδικευμένα προγράμματα για track day ή καθημερινή χρήση. Ο οδηγός έχει άμεση πρόσβαση σε ρυθμίσεις για την απόκριση του γκαζιού, το σύστημα quattro, το ESP και την εκπομπή ροπής, προσφέροντας υψηλό έλεγχο και εξατομίκευση.

Η πολυτέλεια και η ποιότητα των υλικών παραμένουν στο υψηλότερο premium επίπεδο, με επιλογές από Alcantara, RS καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη και ηχητικό πακέτο υψηλής ποιότητας, κάνοντας σαφές ότι το RS5 δεν είναι μόνο «γρήγορο», αλλά και πολυτελές και άνετο για καθημερινή χρήση.

Με το νέο RS5, η Audi δείχνει πως μπορεί να παντρέψει την καρδιά ενός σπορ αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων, με την τεχνολογία του εξηλεκτρισμού χωρίς συμβιβασμούς. Το plug-in υβριδικό σύστημα, το καθιστά πιο ολοκληρωμένο ως παγκόσμια πρόταση «hi-tech muscle car», έτοιμο να ανταγωνιστεί σε επιδόσεις, οικονομία και τεχνολογία όχι μόνο παραδοσιακούς rivals, αλλά και τα νέα ηλεκτρικά σπορ μοντέλα.