Η BYD, η πρώτη σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων εταιρία στην Ελλάδα, συνεχίζει με αμείωτη ένταση να εμπλουτίζει την γκάμα της. Αυτή τη φορά, παρουσιάζει τη νέα EVO έκδοση του Atto3, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV. Γιατί; Γιατί το BYD Atto 3 EVO συνδυάζει πλέον υψηλότερες επιδόσεις, μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και πισωκίνητες αλλά και AWD εκδόσεις.

Τι νέο φέρνει η έκδοση EVO

Σε σχέση με το “απλό” Atto 3, που προσφέρει 204 άλογα και αυτονομία έως και 420χλμ. (WLTP) με μπαταρία 60,4 kWh, το νέο EVO ανεβάζει τον πήχη σημαντικά, σε όλους τους τομείς. Το Atto 3 EVO βασίζεται στη νέα e-Platform 3.0 της BYD με 800 V αρχιτεκτονική, μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh τύπου Blade LFP και σημαντικά αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο ταχύτερη φόρτιση DC έως και 220 kW (10-80% σε περίπου 25 λεπτά), αλλά και πιο μεγάλη αυτονομία και ισχυρότερες επιδόσεις.

Το νέο Atto 3 EVO θα προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο βασικές εκδόσεις:

Design (πισωκίνητη): Ένας ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα αποδίδει 313 άλογα και 380 Nm ροπής, με επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 5,5δευτ. και αυτονομία που φτάνει έως 510 χλμ.

Excellence (τετρακίνητη): Δύο ηλεκτροκινητήρες συνδυάζονται για 440 άλογα και 560 Nm ροπής, προσφέροντας εντυπωσιακή επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτ. Σε αυτή την έκδοση η αυτονομία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κυμαίνεται γύρω στα 470 χλμ. WLTP, λόγω της επιπλέον ισχύος.

Φόρτιση, αυτονομία και καθημερινή πρακτικότητα

Η νέα πλατφόρμα και η μεγαλύτερη μπαταρία επιτρέπουν αυτονομία που φθάνει έως 510 χλμ. (WLTP) σε ήπιες συνθήκες, ενώ παράλληλα η δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 220kW σημαίνει ότι η μπαταρία μπορεί να γεμίσει από 10% στο 80% σε περίπου 25 λεπτά.

Πρακτικότητα και τεχνολογία

Παρά την πλήρη τεχνική αναβάθμιση κάτω από το αμάξωμα, το Atto 3 EVO διατηρεί τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά με βελτιώσεις στην εσωτερική διαμόρφωση και την πρακτικότητα. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει περίπου 490 λίτρα χώρου, που γίνονται έως 1.360 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ενώ υπάρχει και 101 λίτρων μπροστινός αποθηκευτικός χώρος (frunk).

Στο εσωτερικό, το EVO ξεχωρίζει με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, μεγάλη 15,6 ιντσών οθόνη infotainment με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, και μια σειρά από σύγχρονες λειτουργίες συνδεσιμότητας και υποστήριξης.

Σε νέο επίπεδο

Με το Atto 3 EVO, η BYD δείχνει ότι μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την καθημερινή ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ισχυρές επιδόσεις, εντυπωσιακή αυτονομία και σύγχρονη τεχνολογία σε ένα SUV που παραμένει προσιτό σε σχέση με την κατηγορία του. Η προσφορά τόσο πισωκίνητων όσο και τετρακίνητων εκδόσεων, με ισχύ έως και 450 άλογα, το καθιστά ελκυστικό όχι μόνο για οικογενειακή χρήση, αλλά και για οδηγούς που θέλουν δυναμική οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς.