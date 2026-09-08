Η Dacia παρουσίασε επίσημα τη δεύτερη γενιά του Spring, του ηλεκτρικού μοντέλου που από το 2021 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «όπλα» της μάρκας στην προσπάθεια να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή. Αυτή τη φορά, όμως, η αλλαγή είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα απλό facelift. Το νέο Spring είναι ουσιαστικά ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, με διαφορετικές διαστάσεις, νέα πλατφόρμα, αναβαθμισμένο εσωτερικό, ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα και, κυρίως, ευρωπαϊκή παραγωγή.

Η πρώτη γενιά έχει ήδη ξεπεράσει τις 210.000 πωλήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες από το 2021, ενώ η Dacia έχει εντάξει το νέο Spring σε ένα ευρύτερο ηλεκτρικό πλάνο που προβλέπει συνολικά τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030.

Μεγάλωσε… πολύ

Το νέο μοντέλο έχει πλέον μήκος 3,85 μέτρα, δηλαδή 15 εκατοστά περισσότερο από τον προκάτοχό του, ενώ το πλάτος έχει αυξηθεί κατά εντυπωσιακά 18 εκατοστά, φτάνοντας τα 1,74 μέτρα. Η Dacia υποστηρίζει ότι οι νέες αναλογίες προσφέρουν περισσότερους χώρους στο εσωτερικό και πιο στιβαρή παρουσία στον δρόμο. Σχεδιαστικά, το νέο Spring ακολουθεί τη νεότερη γλώσσα της Dacia, με πιο τετραγωνισμένο και μυώδες αμάξωμα, έντονους θόλους τροχών και μαύρες φάσες εμπρός και πίσω που συνδέουν οπτικά τα φωτιστικά σώματα.

Παράλληλα, το νέο Spring προσφέρεται σε τέσσερις αποχρώσεις: Agave, Gris Schiste, Noir Etoilé και Blanc Glacier.

Από την Κίνα στη Σλοβενία

Το νέο Spring κατασκευάζεται πλέον στην Ευρώπη, στο εργοστάσιο του Renault Group στο Novo Mesto της Σλοβενίας, αφήνοντας πίσω την παραγωγή της προηγούμενης γενιάς στην Κίνα. Το αυτοκίνητο βασίζεται στη νέα μικρή ηλεκτρική πλατφόρμα RG-EV του Renault Group, την ίδια αρχιτεκτονική στην οποία βασίζεται και το νέο Renault Twingo.

80 ίπποι και 250 χιλιόμετρα αυτονομίας

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 80 ίππων και 175 Nm ροπής. Οι επιδόσεις δεν είναι το ζητούμενο εδώ, αλλά για ένα αυτοκίνητο πόλης είναι επαρκείς. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία LFP 27,5 kWh, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 250 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP.

Και εδώ η Dacia ακολουθεί μία διαφορετική λογική από αρκετούς ανταγωνιστές. Αντί να τοποθετήσει μια βαριά και μεγάλη μπαταρία, κράτησε το πακέτο σχετικά μικρό, καθώς τα στοιχεία χρήσης της προηγούμενης γενιάς δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες Spring πραγματοποιούσαν κατά μέσο όρο μόλις 34 χιλιόμετρα την ημέρα, ενώ στο 75% των περιπτώσεων η φόρτιση γινόταν στο σπίτι.

Φόρτιση και… V2L

Στον βασικό εξοπλισμό υπάρχει φορτιστής AC 6,6 kW. Σε απλή οικιακή πρίζα, η φόρτιση από 15% έως 80% απαιτεί περίπου 9 ώρες, ενώ σε wallbox 7 kW ο χρόνος περιορίζεται στις 2 ώρες και 55 λεπτά. Για όσους θέλουν ταχύτερη φόρτιση υπάρχει προαιρετικό πακέτο που προσθέτει φορτιστή AC 11 kW και δυνατότητα φόρτισης DC έως 50 kW. Με τον τελευταίο, το Spring μπορεί να ανακτήσει από 15% έως 80% της μπαταρίας σε μόλις 28 λεπτά. Το ίδιο πακέτο προσφέρει και λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στη μπαταρία του αυτοκινήτου να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Η καμπίνα έχει επίσης αλλάξει σημαντικά

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται πλέον ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό μπορεί να υπάρχει οθόνη πολυμέσων 10,1 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση. Η Dacia, πάντως, δεν ακολούθησε τη μόδα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν σχεδόν κάθε λειτουργία στην οθόνη. Το νέο Spring διατηρεί φυσικά χειριστήρια και διακόπτες, κάτι που ταιριάζει περισσότερο στον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στον εξοπλισμό μπορούν να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, συνδεδεμένη πλοήγηση, hands-free είσοδος και το σύστημα αξεσουάρ YouClip. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει 337 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση της πίσω πλάτης 50:50 η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.283 λίτρα. Υπάρχει επίσης προαιρετικός χώρος 18 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, όπου μπορούν να αποθηκευτούν τα καλώδια φόρτισης.

Κάτω από 20.000 ευρώ

Η Dacia επιβεβαιώνει ότι ολόκληρη η γκάμα θα κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ στην Ευρώπη, πριν από τυχόν κρατικές επιδοτήσεις. Η γκάμα είναι ιδιαίτερα απλή με δύο επίπεδα εξοπλισμού, Expression και Journey, με τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα των 80 ίππων και την ίδια μπαταρία των 27,5 kWh.