Τα SUV κυριαρχούν πλέον σχεδόν σε κάθε κατηγορία της αγοράς. Ωστόσο, η Dacia πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για ένα διαφορετικό είδος αυτοκινήτου. Ένα μοντέλο που θα συνδυάζει την πρακτικότητα ενός station wagon, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος ενός SUV και το χαμηλό κόστος αγοράς που έχει καθιερώσει τη ρουμανική μάρκα.

Αυτό ακριβώς είναι το ολοκαίνουργιο Dacia Striker, το οποίο έκανε την επίσημη πρεμιέρα του και έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στο Jogger και το Bigster, δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα πρόταση στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων.

Με μήκος 4,62 μέτρα, το Striker δεν προσπαθεί να δείχνει επιβλητικό όπως ένα μεγάλο SUV. Αντίθετα, υιοθετεί τη φιλοσοφία ενός υπερυψωμένου station wagon, με προστατευτικά περιμετρικά πλαστικά, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και σχεδίαση που επιτρέπει εύκολη καθημερινή χρήση τόσο στην πόλη όσο και εκτός ασφάλτου. Είναι ένα αυτοκίνητο που μοιάζει έτοιμο για οικογενειακές αποδράσεις, χωρίς όμως να κουβαλά το επιπλέον βάρος και τον όγκο που συχνά συνοδεύουν τα SUV.

Στο εσωτερικό, η Dacia δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στους χώρους. Το μεγάλο πορτμπαγκάζ των περίπου 600 λίτρων, οι πολλές λύσεις αποθήκευσης και η ευρύχωρη καμπίνα δείχνουν ότι το Striker σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες μιας οικογένειας και όχι απλώς την εντυπωσιακή εμφάνιση. Παράλληλα υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων από 7 έως 10 ίντσες αλλά και κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών πλήρης συνδεσιμότητας.

Κάτω από το καπό θα υπάρχουν αρκετές επιλογές κινητήρων. Η κορυφαία υβριδική έκδοση Hybrid 155 αποδίδει 155 ίππους (βενζινοκινητήρας 1.8λτ. σε συνδυασμό με υβριδικό σύστημα), ενώ θα διατεθεί και τετρακίνητη υβριδική έκδοση 150 (με βενζινοκινητήρα 1.2λτ. και ηλεκτροκινητήρα για τον πίσω άξονα), καθώς και επιλογή διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της Dacia για χαμηλό κόστος χρήσης.

Εκεί όμως που το νέο Striker αναμένεται να κάνει τη διαφορά είναι στην τιμή του. Η Dacia έχει ήδη ανακοινώσει ότι η βασική έκδοση θα ξεκινά κάτω από τις 25.000 ευρώ, κάτι που το τοποθετεί αισθητά χαμηλότερα από αρκετούς ανταγωνιστές της κατηγορίας, οι οποίοι προσφέρουν αντίστοιχες διαστάσεις αλλά σε σημαντικά υψηλότερο κόστος.

Το Striker δείχνει πως δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές ή πολυτέλειες. Αντιθέτως ποντάρει στους χώρους, την οικονομία, την υβριδική τεχνολογία και την προσιτή τιμή. Περισσότερα, όταν θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του επί ελληνικού εδάφους όπου θα έχουμε την δυνατότητα για τα πρώτα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του.