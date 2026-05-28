Η Changan μάς συστήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο μέσα από τα πρώτα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της. Τα Deepal SO5 και SO7. Μία εταιρία που μπορεί μέχρι πρότινος να ήταν άγνωστη στον Έλληνα, όμως αποτελεί μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες ενώ βρίσκεται στον χώρο 42 χρόνια ήδη. Πλέον, η εταιρία βλέποντας πως στην Ελλάδα (και γενικότερα στην Ευρώπη) τα υβριδικά σύνολα είναι πρώτα σε επιλογή, εμπλουτίζει τη γκάμα της με την PHEV έκδοση του Deepal SO5.

Την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων Changan στη χώρα μας έχει αναλάβει ο όμιλος Βασιλάκη, με το νέο μοντέλο να αναμένεται στις ελληνικές αντιπροσωπείες τις επόμενες ημέρες.

Το DEEPAL S05 ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων SUV και έχει μήκος 4.620 χιλιοστά, πλάτος 1.900 χιλιοστά και ύψος 1.600 χιλιοστά, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.880 χιλιοστά. Το πορτμπαγκάζ ξεπερνά τα 550 λίτρα, ενώ χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν πολύ άνετους χώρους για γόνατα και κεφάλι, κάτι που αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό των νέων κινεζικών μοντέλων.

Σχεδιαστικά, το S05 διαθέτει λεπτά LED φωτιστικά σώματα, κρυφές χειρολαβές, καθαρές επιφάνειες, και αεροδυναμικές γραμμές που θυμίζουν αρκετά premium ευρωπαϊκά SUV.

Plug-in Hybrid με 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και 1.060 συνολικής

Το σημαντικότερο στοιχείο του μοντέλου φυσικά είναι το plug-in hybrid σύστημα κίνησης. Το Deepal S05 συνδυάζει βενζινοκινητήρα νέας γενιάς με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει περίπου τα 100 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει πως ένας μεγάλος αριθμός καθημερινών μετακινήσεων μπορεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και πρακτικά χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Η εταιρία δεν έχει γνωστοποιήσει το μέγεθος του κινητήρα, όμως ανακοινώνει συνδυαστική ιπποδύναμη 258 άλογα και 300 Nm ροπής, με το 0-100 να έρχεται σε 7.9 δευτ. και τους CO2 ρύπους να είναι 47γρ./χλμ.

Παράλληλα, η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC fast charging έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά, ενώ η συνολική αυτονομία του μοντέλου μπορεί να φτάσει τα 1.060 χιλιόμετρα

Το SUV διαθέτει και τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας στον χρήστη να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Διαφορετικά drive modes για κάθε χρήση

Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, υβριδική λειτουργία για μέγιστη οικονομία, αλλά και πιο δυναμικά προγράμματα για αυξημένη απόκριση και καλύτερες επιδόσεις.

Στο εσωτερικό, όπως ακριβώς και στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου, κεντρικό ρόλο παίζει η μεγάλη ανακλινόμενη οθόνη αφής 15,4 ιντσών τύπου “Sunflower”, η οποία μπορεί να στρέφεται ελαφρώς προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Παράλληλα, στη λίστα εξοπλισμού περιλαβμάνονται: ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα 360 μοιρών, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου, προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης, ασύρματη φόρτιση smartphone έως 50W, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα στις πλουσιότερες εκδόσεις, καθώς και επενδύσεις vegan δέρματος.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid θα διατίθεται στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις Max, Ultra και Ultra Panoramic με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

DEEPAL S05 MAX: 31.990 ευρώ

DEEPAL S05 ULTRA: 34.390 ευρώ

DEEPAL S05 ULTRA Panoramic: 34.990 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν το PHEV Bonus της Changan Hellas ύψους 2.000 ευρώ, ενώ το SUV συνοδεύεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων και η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα.