Η Hyundai παρουσιάζει την τέτερτη γενιά του i20, φέρνοντας ένα πλήρως ανανεωμένο πακέτο στο δημοφιλές μικρό hatchback της κατηγορίας B. Βασιζόμενο στην εξελιγμένη πλατφόρμα K3, το νέο i20 πατάει σε 17άρηδες τροχούς και οι διαστάσεις του σε μήκος, πλάτος και μεταξόνιο διαμορφώνονται στα 4.130 χλστ., 1.780 χλστ. και 2.580 χλστ. αντίστοιχα.

Το μοντέλο υιοθετεί πιο αιχμηρή σχεδιαστική γλώσσα, με επανασχεδιασμένη μάσκα, νέας σχεδίασης LED φώτα εμπρός και πίσω, καθώς και πιο δυναμική σιλουέτα που δίνει έμφαση στον κάπως πιο crossover χαρακτήρα του.

Στο εσωτερικό, το νέο i20 κάνει σημαντικό άλμα στην ψηφιακή εμπειρία, καθώς εξοπλίζεται με ενιαία οθόνη που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (12.3 ιντσών) και το σύστημα infotainment (επίσης 12.3 ιντσών),. Το σύστημα υποστηρίζει over the air ενημερώσεις, ασύρματη σύνδεση smartphone και λειτουργίες κάμερας οπισθοπορείας, ανεβάζοντας το επίπεδο τεχνολογίας στην κατηγορία.

Παράλληλα, η Hyundai ανεβάζει επίπεδο την ευρύτερη ψηφιακή εμπειρία, με νέες δυνατότητες όπως Bluelink και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενώ στόχος είναι φανερά ένα πιο ποιοτικό και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Το πορτμπαγκάζ προσφέρει 346 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.152 λίτρα, την ώρα που υπάρχει και το πακέτο Hyundai SmartSense, το οποίο φέρνει μαζί του αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας, υποβοήθηση κεντραρίσματος, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου και προειδοποίηση ασφαλούς εξόδου από το όχημα.

Σε επίπεδο κινητήρων, η γκάμα αναμένεται να συνεχίσει να περιλαμβάνει αποδοτικούς βενζινοκινητήρες 1.0 T-GDI με ήπια υβριδική τεχνολογία, με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση και τις μειωμένες εκπομπές, ενώ η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει διάφορες εξηλεκτρισμένες διατάξεις. Ανεμένονται πιο συγκεκριμένες τεχνικές πληροφορίες για την… ιδιαίτερη αγορά της Ευρώπης.