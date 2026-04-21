Η Hyundai παρουσίασε το νέο Iioniq 3, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback που έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρο στόχο να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο απλή, άνετη και πρακτική για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων οδηγών. Ως το νεότερο μέλος της οικογένειας Iioniq, το μοντέλο τοποθετείται σε μία από τις πιο κρίσιμες κατηγορίες της αγοράς, συνδυάζοντας τεχνολογία, αποδοτικότητα και χώρους σε compact διαστάσεις.

Κεντρικό στοιχείο της ταυτότητάς του είναι η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία “Aero Hatch”, που δίνει έμφαση τόσο στην αεροδυναμική απόδοση όσο και στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263, το Ioniq 3 στοχεύει σε κορυφαία αποδοτικότητα για την κατηγορία του, ενώ το χαμηλό εμπρός μέρος και η οροφή που εκτείνεται ομαλά προς τα πίσω συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της καμπίνας. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένοι χώροι για το κεφάλι και τα πόδια, ακόμη και για τους πίσω επιβάτες, παρά τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις (μήκος 4.1μ.).

Σχεδιαστικά, το μοντέλο υιοθετεί τη γλώσσα “Art of Steel”, με καθαρές επιφάνειες και έντονη γεωμετρία, ενώ τα χαρακτηριστικά pixel φωτιστικά σώματα και τα στοιχεία που παραπέμπουν στο γράμμα “H” σε κώδικα Morse ενισχύουν τη σύνδεση με τη σειρά Ioniq. Μάλιστα, το σύνολο αποκτά πιο δυναμικό χαρακτήρα στην έκδοση N Line, με επιπλέον σπορ λεπτομέρειες.

Το Ioniq 3 βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP με αρχιτεκτονική 400V και προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 42,2 kWh και αποδίδει 147 ίππους, προσφέροντας αυτονομία άνω των 344χλμ. (WLTP) και επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 9 δευτερόλεπτα. Η Long Range έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία 61 kWh, με ισχύ 135 ίππων και αυτονομία που ξεπερνά τα 496χλμ. (WLTP), ενώ η επιτάχυνση 0-100 διαμορφώνεται στα 9,6 δευτερόλεπτα. Και στις δύο περιπτώσεις, η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, με μέγιστη ροπή 250 Nm και τελική ταχύτητα έως 170χλμ./ώρα.

Στον τομέα της φόρτισης, το νέο μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε περίπου 29-30 λεπτά, ενώ η φόρτιση AC φτάνει έως και τα 22 kW. Παράλληλα, διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), ενισχύοντας τη χρηστικότητα στην καθημερινότητα.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία “Furnished Space” μετατρέπει την καμπίνα σε έναν χώρο που θυμίζει περισσότερο lounge, με επίπεδο δάπεδο, μεγάλο μεταξόνιο 2.680 mm και δυνατότητα άνετης φιλοξενίας πέντε επιβατών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, συμπεριλαμβανομένου του πρακτικού MegaBox, ενισχύοντας τη χρηστικότητα για καθημερινές ανάγκες. Παράλληλα, διαθέσιμα στοιχεία όπως καθίσματα Relaxation, premium ηχοσύστημα BOSE και ambient φωτισμός ανεβάζουν το επίπεδο άνεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ψηφιακή εμπειρία, με το Ioniq 3 να είναι το πρώτο μοντέλο της Hyundai στην Ευρώπη που εξοπλίζεται με το νέο σύστημα infotainment Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS. Οι οθόνες έως 14,6 ιντσών, η υποστήριξη Digital Key 2, ο ενσωματωμένος EV route planner και η λειτουργία Plug & Charge συνθέτουν ένα πλήρως συνδεδεμένο περιβάλλον, σχεδιασμένο για εύκολη και διαισθητική χρήση.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Ioniq 3 εξοπλίζεται με τα προηγμένα συστήματα Hyundai SmartSense, όπως Highway Driving Assist 2, Remote Smart Parking Assist και Blind-Spot View Monitor, προσφέροντας αυξημένη υποβοήθηση και ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση.

Με μήκος περίπου 4,16 μέτρα, βάρος από 1.550 έως 1.580 κιλά και παραγωγή στην Ευρώπη, το νέο Ioniq 3 έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται πλήρως στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Η άφιξή του στην ελληνική αγορά αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αποτελώντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών hatchback.