Η Hyundai ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των C-SUV με το ολοκαίνουργιο Tucson, το οποίο περνά στην επόμενη φάση της εξέλιξής του, συνδυάζοντας πιο επιβλητική εμφάνιση, μεγαλύτερους χώρους, νέα τεχνολογία και μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων.

Το νέο Tucson υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel», με έντονους θόλους των τροχών, καθαρές γραμμές και πιο μυώδεις αναλογίες. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ο νέος φωτισμός H-Edge, ενώ πίσω τα τρισδιάστατα φώτα δημιουργούν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή.

Οι διαστάσεις έχουν επίσης μεγαλώσει. Το νέο Tucson έχει μήκος 4,56 μέτρα, πλάτος 1,90 μ. και ύψος 1,67 μ., όντας 35χλστ. μακρύτερο, 35χλστ. φαρδύτερο και 20χλστ. ψηλότερο από τον προκάτοχό του. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.720χλστ. αυξημένο κατά 40χλσ.

Περισσότεροι χώροι και νέα φιλοσοφία στο εσωτερικό

Στην καμπίνα η Hyundai ακολουθεί μια πιο «premium» προσέγγιση, με μαλακές επιφάνειες, οριζόντιο σχεδιασμό του ταμπλό και έμφαση στην εργονομία.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 9,9 ίντσες, ενώ το σύστημα πολυμέσων Pleos Connect προσφέρεται με κεντρική οθόνη 12,9 ή 17 ιντσών. Το νέο σύστημα βασίζεται σε Android Automotive OS και ενσωματώνει τον φωνητικό βοηθό Gleo AI, ο οποίος αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που αναμένεται να εκτιμήσουν οι οδηγοί. Η Hyundai δεν εγκαταλείπει τα φυσικά πλήκτρα, τα οποία βρίσκονται κάτω από την κεντρική οθόνη για άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Οι χώροι είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, με χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών στα 1.002χλστ., ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 695 λίτρα. Τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα σε αναλογία 40:20:40, και μπορούν να μετακινηθούν κατά 150 mm.

Έως 292 ίππους

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τον 1.6 T-GDI, με ισχύ 150 ίππων, ενώ υπάρχουν και δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις. Η Hybrid αποδίδει 245 άλογα και 380 Nm, ενώ η κορυφαία Plug-in Hybrid συνδυάζει τον 1.6 turbo με ηλεκτροκινητήρα και αποδίδει έως 292 άλογα και 380 Nm.

Στην PHEV η μπαταρία έχει χωρητικότητα 17,1 kWh, με την Hyundai να ανακοινώνει ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χλμ. με τροχούς 17 ιντσών. Ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι 7,2 kW. Στην έκδοση Hybrid, το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 8,3 δευτερόλεπτα με κίνηση στους δύο τροχούς και 7,9 δλ. στην τετρακίνητη έκδοση.

Στις εκδόσεις 4WD προσφέρεται Ground View Monitor, ενώ το Remote Smart Parking Assist αναλαμβάνει να μετακινήσει το αυτοκίνητο προς ή από μία θέση στάθμευσης, χωρίς ο οδηγός να βρίσκεται απαραίτητα στο τιμόνι. Η ασφάλεια συμπληρώνεται από επτά αερόσακους, μεταξύ των οποίων κεντρικός πλευρικός αερόσακος, καθώς και από ενισχυμένη δομή αμαξώματος με χάλυβα υψηλής αντοχής και θερμής εξέλασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νέο HEV Stay Mode, που επιτρέπει τη λειτουργία κλιματισμού, ήχου και φόρτισης συσκευών με τον θερμικό κινητήρα απενεργοποιημένο, δημιουργώντας ένα πιο ήσυχο περιβάλλον όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Το νέο Tucson διαθέτει επίσης εκτεταμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας Hyundai SmartSense, ενώ προσφέρεται με έως επτά αερόσακους και ενισχυμένη δομή αμαξώματος.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, το νέο Tucson θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τσεχία. Η νέα γενιά έρχεται να συνεχίσει την πορεία ενός μοντέλου που από το 2004 έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και τα 11 εκατ. παγκοσμίως.