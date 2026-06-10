Ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο παραμένει για πολλούς μια ακριβή υπόθεση, ωστόσο μια νέα άφιξη στην ελληνική αγορά φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ο λόγος για το Linktour ALUMI, ένα αμιγώς ηλεκτρικό microcar που ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας με τιμή από μόλις 8.700 ευρώ (μετά την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»).

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ALUMI είναι το πρώτο όχημα της κατηγορίας του που βασίζεται σε πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο, μια λύση που συμβάλλει στη μείωση του βάρους, ενώ παράλληλα προσφέρει αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, αξιοποιεί τεχνολογία Cell-to-Body, με τη μπαταρία να αποτελεί δομικό τμήμα του πλαισίου. Μία αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς βελτιώνει την ακαμψία της κατασκευής και συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Με μήκος μόλις 2,68 μέτρα, το ALUMI έχει σχεδιαστεί για να κινείται με άνεση στα στενά των πόλεων και να χωρά εκεί όπου τα συμβατικά αυτοκίνητα δυσκολεύονται. Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η καμπίνα προσφέρει πρακτικότητα και ανέσεις που παραπέμπουν σε μεγαλύτερα μοντέλα.

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο microcar εξοπλίζεται με ABS, EBD, Brake Assist και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (EPS), στοιχεία που δεν θεωρούνται δεδομένα στην κατηγορία των μικρών τετράτροχων οχημάτων.

Το Linktour ALUMI θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις

Η βασική έκδοση προσφέρει αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα 45 χλμ./ώρα, απευθυνόμενη κυρίως σε όσους κινούνται αποκλειστικά εντός πόλης. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, η έκδοση L7 ανεβάζει την αυτονομία έως τα 180 χιλιόμετρα και την τελική ταχύτητα στα 90 χλμ./ώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εξοπλισμός άνεσης, καθώς περιλαμβάνει κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone.

Τιμές Linktour ALUMI στην Ελλάδα (μετά την κρατική επιδότηση)

ALUMI L6 Low Configuration: 8.700 ευρώ

ALUMI L6 Mid Configuration: 9.900 ευρώ

ALUMI L6 High Configuration: 10.750 ευρώ

ALUMI L7 Low Configuration: 11.900 ευρώ

ALUMI L7 High Configuration: 13.950 ευρώ

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον όφελος 500 ευρώ για νέους έως 29 ετών μέσω του προγράμματος επιδότησης.