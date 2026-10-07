Η Kia γνωρίζει πολύ καλά ότι για να πρωταγωνιστήσει στην ευρωπαϊκή αγορά χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό C-SUV. Και το νέο Seltos έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του σε μία κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι πλέον σκληρότερος από ποτέ.

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου κάνει για πρώτη φορά το ταξίδι προς την Ευρώπη και παράλληλα ξεκινά την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Η τιμή εκκίνησης των 28.990 ευρώ για την έκδοση με τον 1.6 T-GDI των 180 ίππων αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα του, ενώ στη συνέχεια η γκάμα εμπλουτίζεται με υβριδικές εκδόσεις και επιλογή τετρακίνησης.

Με 180 ίππους από 28.990 ευρώ

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο 1.6 T-GDI των 180 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη έκδοση Platinum κοστίζει 28.990 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη Titanium φτάνει τα 30.990 ευρώ.

Το Seltos έχει μήκος περίπου 4,43 μέτρα, πλάτος 1,83 μ. και μεταξόνιο 2,69 μ., διαστάσεις που το τοποθετούν στην καρδιά των C-SUV. Παράλληλα, η σχεδίαση ακολουθεί τη σύγχρονη φιλοσοφία της Kia, με πιο επιβλητική εμφάνιση και έντονα στοιχεία που παραπέμπουν στη σχεδιαστική γλώσσα των νεότερων μοντέλων της μάρκας.

Στο εσωτερικό, η εικόνα γίνεται σαφώς πιο ψηφιακή, με ψηφιακό πίνακαςοργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και οθόνη πολυμέσων 12,3 ιντσών.

Η σημαντικότερη ίσως προσθήκη στη νέα γενιά είναι η υβριδική έκδοση, η οποία ανοίγει το Seltos σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό στην Ευρώπη

Στην υβριδική έκδοση 1.6 HEV αποδίδει 154 άλογα στις δικίνητες εκδόσεις και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 31.490 ευρώ για την έκδοση Platinum, ενώ η γκάμα συνεχίζεται με τις Titanium και GT-Line.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Το Seltos γίνεται το πρώτο Kia με σύστημα e-AWD, προσφέροντας τετρακίνηση μέσω ηλεκτρικού συστήματος στον πίσω άξονα. Στην κορυφαία διαμόρφωση η ισχύς φτάνει τους 178 ίππους ενώ η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται στα επίπεδα Titanium και GT-Line.

Περισσότερο SUV, περισσότερη τεχνολογία

Η Kia έχει δώσει έμφαση και στην πρακτικότητα, με τον χώρο αποσκευών να φτάνει έως τα 536 λίτρα, ενώ η μεγαλύτερη καμπίνα δημιουργεί ένα πιο άνετο περιβάλλον για τους επιβάτες.

Από πλευράς τεχνολογίας, το νέο Seltos διαθέτει σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και ένα εκτεταμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, με στόχο να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια τόσο στην πόλη όσο και στα ταξίδια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υβριδικής έκδοσης είναι επίσης η δυνατότητα V2L (Vehicle-to-Load), τεχνολογία που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για εξωτερικές συσκευές. Το Seltos είναι το πρώτο υβριδικό Kia στην Ευρώπη που προσφέρει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Η μάχη των C-SUV μόλις έγινε δυσκολότερη

Με το νέο Seltos η Kia επιχειρεί να καλύψει ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ευρωπαϊκής αγοράς με ένα μοντέλο που συνδυάζει 180 ίππους στη βενζινοκίνητη έκδοση, υβριδική τεχνολογία, επιλογή τετρακίνησης και τιμή εκκίνησης κάτω από τις 29.000 ευρώ.