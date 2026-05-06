Η Mazda έφερε στην ελληνική αγορά τη νέα, τρίτη γενιά του CX-5, του μοντέλου που αποτελεί το πιο επιτυχημένο SUV στην ιστορία της εταιρείας. Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πάνω από 850.000 στην Ευρώπη, το νέο CX-5 εξελίσσει τη γνωστή συνταγή του μοντέλου, δίνοντας έμφαση στους μεγαλύτερους χώρους, στην τεχνολογία και στη βελτιωμένη καθημερινή χρηστικότητα.

Σχεδιαστικά, το νέο CX-5 παραμένει πιστό στη φιλοσοφία Kodo της Mazda. Διαθέτει μεγάλες καθαρές επιφάνειες, πιο μυώδεις γραμμές και στιβαρή εικόνα, όντας ένα SUV που δείχνει πιο ώριμο και premium σε σχέση με το παρελθόν.

Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στο εσωτερικό, με τη Mazda να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους και στην πρακτικότητα. Οι πίσω πόρτες έχουν μεγαλώσει κατά περίπου 70 χιλιοστά, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων αλλά και την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων. Παράλληλα, οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν περισσότερο χώρο για τα γόνατα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 583 λίτρα, νούμερο που με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:20:40, αυξάνεται έως τα 2.019 λίτρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος κινητήρας 2.5 e-Skyactiv G 141 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με το ήπια υβριδικό σύστημα Mazda M Hybrid. Σύμφωνα με τη Mazda, το σύνολο προσφέρει πιο άμεση απόκριση, αυξημένη ροπή και πιο ομαλή λειτουργία στην καθημερινή οδήγηση.

Το νέο CX-5 θα διατίθεται τόσο σε προσθιοκίνητες εκδόσεις όσο και με σύστημα τετρακίνησης AWD, ενώ οι αλλαγές σε πλαίσιο και ανάρτηση υπόσχονται καλύτερη άνεση αλλά και μεγαλύτερη οδηγική ακρίβεια. Παράλληλα, διατηρεί δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, το νέο CX-5 αποκτά νέο Human Machine Interface (HMI), με πιο σύγχρονη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει νέα κεντρική οθόνη αφής 15.6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μεγάλο head-up display. Να πούμε επίσης πως για πρώτη φορά σε μοντέλο της Mazda υπάρχει και πλήρης ενσωμάτωση Google built-in, επιτρέποντας πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως Google Maps, Google Assistant και εφαρμογές μέσω Google Play.

Αναβαθμισμένο εμφανίζεται και το πακέτο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού (ADAS), το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Driver Emergency Assist, Proactive Driver Assist και 360° View Monitor με underfloor view. Παράλληλα, θα υπάρχει μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ, όπως aero kits, νέες ζάντες, αποσπώμενος κοτσαδόρος, μπάρες οροφής και dog guard, δίνοντας μεγαλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η Mazda αναφέρει πως το ενδιαφέρον για το νέο CX-5 στην ελληνική αγορά είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι πρώτες παραγγελίες καταγράφηκαν πριν ακόμη από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου.