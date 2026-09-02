Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα off road οχήματα μόλις επέστρεψε πιο μοντέρνο και ικανό από ποτέ, αναλαμβάνοντας κατευθείαν το ρόλο της ναυαρχίδας στην γκάμα της Mitsubishi

Από το 1982 μέχρι σήμερα

Πέντε χρόνια μετά την οριστική διακοπή της προηγούμενης γενιάς, η Mitsubishi αποκάλυψε σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, το ολοκαίνουργιο Pajero, περνώντας το θρυλικό μοντέλο στην πέμπτη γενιά του και βάζοντας ξανά στο παιχνίδι ένα πραγματικό 4×4. Το νέο Pajero δεν είναι απλώς ένα ακόμη SUV με πιο «άγρια» εμφάνιση, καθώς η Mitsubishi επέλεξε να κρατήσει την ουσία του μοντέλου, χρησιμοποιώντας πλαίσιο τύπου σκάλας, εξελιγμένη τετρακίνηση Super Select 4WD-II και ειδικά διαμορφωμένη ανάρτηση. Παράλληλα, το έκανε σημαντικά πιο premium και πρακτικό, προσφέροντας τρεις σειρές καθισμάτων και χώρο για έως επτά επιβάτες.

Το όνομα Pajero εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1982 και γρήγορα συνδέθηκε με τις πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Μέσα σε τέσσερις γενιές, το μοντέλο ξεπέρασε τις 3,29 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής, έχοντας παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες. Η Mitsubishi σταμάτησε την παραγωγή του το 2021, χωρίς να παρουσιάσει άμεσα διάδοχο. Πέντε χρόνια αργότερα, όμως, το Pajero επιστρέφει ως η νέα ναυαρχίδα της μάρκας.

Μεγαλύτερο, πιο επιβλητικό και πραγματικό εκτός δρόμου

Η σχεδίαση ακολουθεί τις κλασικές αναλογίες ενός μεγάλου off-roader. Το αμάξωμα είναι ψηλό και τετραγωνισμένο, με έντονους θόλους τροχών, μεγάλες προστατευτικές επιφάνειες και δυναμικό εμπρός μέρος .Σε διαστάσεις, το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,92 μέτρα, πλάτος 1,925 μέτρα και ύψος 1,91 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2,87 μέτρα. Η απόσταση από το έδαφος είναι 230 χιλιοστά, τιμή που δείχνει από την αρχή ότι το Pajero δεν σχεδιάστηκε μόνο για την άσφαλτο.

Οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής ανέρχονται αντίστοιχα σε 30,4, 22,6 και 25,8 μοίρες, ενώ η κατανομή βάρους εμπρός πίσω είναι 52:48.

Diesel 2,4 λίτρων και 480 Nm

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 2.4λιτρος turbo diesel, ο οποίος συνδυάζεται με νέο αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων. Η Mitsubishi αναφέρει μέγιστη ροπή 480 Nm, με τον κινητήρα να χρησιμοποιεί turbo μεταβλητής γεωμετρίας και να έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ισχυρή απόκριση από χαμηλά μέχρι και τις υψηλότερες ταχύτητες.

Super Select 4WD-II: Η ουσία του off road

Το μεγάλο όπλο του νέου Pajero είναι φυσικά η τετρακίνηση, με το μοντέλο να χρησιμοποιεί το Super Select 4WD-II (SS4-II), το οποίο προσφέρει τέσσερις βασικές επιλογές:

2H, με κίνηση στους πίσω τροχούς

4H, με μόνιμη τετρακίνηση

4HLc, με κλειδωμένο κεντρικό διαφορικό

4LLc, με κλειδωμένο κεντρικό διαφορικό και κοντές σχέσεις

Υπάρχουν επίσης επτά προγράμματα οδήγησης: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand και Rock.

Πλαίσιο από Triton, αλλά σημαντικά ενισχυμένο

Η βάση του νέου Pajero προέρχεται από την πλατφόρμα του Mitsubishi Triton, όμως η Mitsubishi υποστηρίζει ότι το πλαίσιο έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις και σημαντική ενίσχυση. Πρόκειται για πλαίσιο τύπου σκάλας, με χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή αυτή προσφέρει αυξημένη ακαμψία και αντοχή, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να λειτουργεί σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες.

Η εμπρός ανάρτηση χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω υπάρχει άκαμπτος άξονας πέντε συνδέσμων, με τη Mitsubishi να δίνει έμφαση τόσο στη διαδρομή της ανάρτησης όσο και στη διατήρηση της επαφής των τροχών με το έδαφος. Έτσι, το Pajero θέλει να είναι εξίσου άνετο σε έναν αυτοκινητόδρομο όσο και ικανό όταν τελειώσει η άσφαλτος.

Επτά θέσεις και ένα πολύ πιο premium εσωτερικό

Η καμπίνα φιλοξενεί επτά επιβάτες σε τρεις σειρές, με τη δεύτερη σειρά να μπορεί να μετακινηθεί κατά 150 χιλιοστά. Υπάρχει επίσης μηχανισμός αναδίπλωσης για ευκολότερη πρόσβαση στην τρίτη σειρά ή για την αύξηση του διαθέσιμου χώρου φόρτωσης. Στις πλουσιότερες εκδόσεις, η καμπίνα αποκτά δερμάτινες επενδύσεις, τριζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα καθίσματα δεύτερης σειράς, σύστημα ήχου Yamaha 12 ηχείων, σκιάδια για τους πίσω επιβάτες και διπλά τζάμια για καλύτερη ηχομόνωση.

Στο ταμπλό δεσπόζουν δύο μεγάλες οθόνες, ενώ η Mitsubishi έχει κρατήσει αρκετούς φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το αυτοκίνητο κινείται εκτός δρόμου.

Επιστρέφει και το θρυλικό Multi Meter

Το γνωστό Multi Meter δεν είναι πλέον ξεχωριστό όργανο όπως στο παρελθόν, αλλά ψηφιακή απεικόνιση στην κεντρική οθόνη. Μπορεί να εμφανίζει μεταξύ άλλων υψόμετρο, πυξίδα, θερμοκρασία, γωνίες κλίσης και εγκάρσια κατανομή ροπής. Το Pajero διαθέτει επίσης σύστημα 3D Multi Around Monitor με τέσσερις κάμερες, ενώ υπάρχει ακόμη και λειτουργία που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει την περιοχή κάτω και μπροστά από το αυτοκίνητο, εκεί όπου το αμάξωμα συνήθως κρύβει το έδαφος.

Το νέο Pajero θα κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη και θα λανσαριστεί σε περίπου 100 χώρες.