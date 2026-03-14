Το Nissan X-Trail, ένα από τα πιο γνωστά οικογενειακά SUV της ευρωπαϊκής αγοράς, επιστρέφει ανανεωμένο, με βελτιώσεις σε σχεδίαση, τεχνολογία και εξοπλισμό. Με ιστορία 25 ετών στην κατηγορία, το μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας εξελίσσεται διατηρώντας τον περιπετειώδη χαρακτήρα που το έκανε δημοφιλές, ενώ παράλληλα ενισχύει την άνεση, τη συνδεσιμότητα και τις δυνατότητες καθημερινής χρήσης.

Το νέο X-Trail συνδυάζει δυναμικότερη εμφάνιση, αναβαθμισμένη καμπίνα και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης, παραμένοντας διαθέσιμη με το υβριδικό σύστημα e-POWER της Nissan.

Σχεδιαστικά, αποκτά πιο στιβαρή και σύγχρονη παρουσία στον δρόμο. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει χάρη στη μεγαλύτερη μάσκα V-Motion, που αποτελεί βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας της Nissan, ενώ οι νέοι προφυλακτήρες και οι ανασχεδιασμένοι πλευρικοί αεραγωγοί ενισχύουν τη δυναμική εμφάνιση του SUV. Στο πίσω μέρος, η μεγαλύτερη επιφάνεια βαμμένου χρώματος, δημιουργεί μια πιο καθαρή και μοντέρνα εικόνα, ενώ τα LED φωτιστικά σώματα τονίζουν τη χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή του μοντέλου. Το X-Trail εξοπλίζεται με ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών Diamond Cut, ενώ μαύρες λεπτομέρειες σε καθρέπτες, προφυλακτήρες και θόλους τροχών ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα του.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα αποκτά νέα υλικά, όπως δερμάτινη ταπετσαρία με τρισδιάστατο μοτίβο, στοιχεία συνθετικού δέρματος και διακοσμητικά με καφέ ξύλο στην κεντρική κονσόλα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, τριζωνικό κλιματισμό και οθόνη infotainment 12,3 ιντσών. Τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα και αναδιπλούμενα σε διάταξη 40/20/40, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για επιβάτες ή αποσκευές, ενώ το premium ηχοσύστημα Bose με 10 ηχεία ενισχύει την ποιότητα στις καθημερινές μετακινήσεις και στα ταξίδια.

Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί και το σύστημα NissanConnect, όπου ο οδηγός μπορεί να δίνει φωνητικές εντολές για λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως ο κλιματισμός ή τα θερμαινόμενα καθίσματα, καθώς και να ξεκινά πλοήγηση, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί το κινητό του.

Το νέο X-Trail εξοπλίζεται επίσης με αναβαθμισμένο σύστημα 3D Around View Monitor, το οποίο προσφέρει πανοραμική εικόνα γύρω από το όχημα σε χαμηλές ταχύτητες. Το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικές γωνίες κάμερας, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε στενούς χώρους ή κατά τη στάθμευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λειτουργίες Invisible Hood View, που εμφανίζει τη θέση των μπροστινών τροχών σαν το καπό να είναι διαφανές, καθώς και η T-Junction View, η οποία προσφέρει καλύτερη ορατότητα σε διασταυρώσεις με περιορισμένη θέα.

Στο μηχανικό σκέλος, το X-Trail συνεχίζει να προσφέρεται με την τεχνολογία e-POWER της Nissan. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα στο οποίο οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτρικό μοτέρ, ενώ ο κινητήρας βενζίνης λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάταξη αυτή προσφέρει άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται φόρτιση σε πρίζα. Σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, το X-Trail εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και σταθερότητα σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς. Η ισχύς φτάνει τους 204 ίππους στην έκδοση 2WD και τους 213 ίππους στην τετρακίνητη, με επιτάχυνση 0-100 σε 8 και 7 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου διαμορφώνεται στα 5,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, και οι εκπομπές CO₂ στα 128 g/km, ενώ η μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τα 1.800 κιλά.