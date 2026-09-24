Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ένας επαγγελματίας οδηγός που αποφασίζει να κάνει οικονομία σε κάθε… Watt; Η απάντηση είναι 1.338 χιλιόμετρα. Τόσα κατάφερε να διανύσει ο Πολωνός οδηγός ράλι Miko Marczyk με ένα Audi A6 Sportback e-tron performance, κατακτώντας ένα νέο Guinness World Record για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί με μία μόνο φόρτιση από ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής.

Το Audi διαθέτει επίσημη αυτονομίας 777χλμ. όμως ο Marczyk κατάφερε να ταξιδέψει 1.338χλμ. χωρίς δεύτερη φόρτιση

Η προσπάθεια ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 01:55 τα ξημερώματα, στην Πολωνία. Ο Marczyk πήρε το Audi A6 Sportback e-tron performance και ακολούθησε διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Βιστούλα, περνώντας από Κρακοβία, Sandomierz, Βαρσοβία, Toruń και Grudziądz, μέχρι να φτάσει στο Hel, στις ακτές της Βαλτικής. Στη συνέχεια πήρε τον δρόμο της επιστροφής, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την ίδια διαδρομή.

Περισσότερες από 45 ώρες αργότερα, το Audi σταμάτησε μεταξύ Toruń και Ciechocinek, έχοντας γράψει στο οδόμετρο ακριβώς 1.338 km.

Και όχι, δεν μιλάμε για δοκιμή σε κλειστή πίστα ή σε κάποιο ειδικά προετοιμασμένο εργαστήριο. Το αυτοκίνητο κινήθηκε σε δημόσιους δρόμους και κανονική κυκλοφορία, με αρκετά τμήματα της διαδρομής να πραγματοποιούνται ακόμη και σε ώρες αιχμής. Η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ήταν περίπου 15°C, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στο Grudziądz έπεσε μέχρι τους 7°C.

Η απίστευτη κατανάλωση των 7,09 kWh/100χλμ.

Ο Marczyk ολοκλήρωσε τη διαδρομή με μέση κατανάλωση μόλις 7,09 kWh/100χλμ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του αριθμού, η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση του Audi A6 Sportback e-tron performance βρίσκεται στα 13,6-15,8 kWh/100χλμ. ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις συνθήκες μέτρησης. Με άλλα λόγια, ο Πολωνός οδηγός κατάφερε να κινηθεί με λιγότερη από τη μισή ενέργεια που αντιστοιχεί στην επίσημη κατανάλωση WLTP.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Audi A6 Sportback e-tron performance.

Αποδίδει 367 ίππους, επιταχύνει από 0-100χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα και διαθέτει μπαταρία με καθαρή χωρητικότητα 94,9 kWh. Το μεγάλο πλεονέκτημά του για μια τέτοια προσπάθεια βρίσκεται όμως στην αεροδυναμική. Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,21, το A6 Sportback e-tron είναι, σύμφωνα με την Audi, το πιο αεροδυναμικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της μάρκας. Η Audi αναφέρει ότι περίπου το 40% της κατανάλωσης του Sportback στον κύκλο WLTP σχετίζεται με την αεροδυναμική αντίσταση.

Το «μυστικό» ήταν η οδήγηση

Ο ίδιος εξηγεί ότι για να πετύχει κάποιος τέτοια κατανάλωση πρέπει πρώτα να γνωρίζει πολύ καλά το αυτοκίνητο, τα χαρακτηριστικά του, τα προγράμματα οδήγησης και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε διαφορετικές συνθήκες. Στη συνέχεια, παίζει σημαντικό ρόλο η σωστή αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, η σωστή πίεση των ελαστικών και κυρίως η πρόβλεψη της κυκλοφορίας. Δηλαδή, αντί να επιταχύνει και να φρενάρει συνεχώς, ο οδηγός διαβάζει τον δρόμο μπροστά του και κινείται όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Το Guinness ρεκόρ αφορά σειριακής παραγωγής ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δηλαδή αυτοκίνητο που βασίζεται σε μοντέλο παραγωγής. Η συγκεκριμένη κατηγορία είχε προηγουμένως ως κάτοχο ένα Lucid Air Grand Touring, το οποίο είχε διανύσει 1.205χλμ. με μία φόρτιση. Ο Marczyk βελτίωσε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεκόρ κατά 133χλμ.