Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τον Απρίλιο, η Toyota παρουσίασε μια αναβαθμισμένη έκδοση του GR Yaris στην Ιαπωνία, μαζί με την ανακοίνωση του επερχόμενου πακέτου “Aero Performance”. Το τελευταίο θα κυκλοφορήσει στην ιαπωνική αγορά από την 1η Οκτωβρίου, με την αυτοκινητοβιομηχανία να ανακοινώνει την τοπική τιμολόγησή του (αργότερα θα έρθει και σε άλλες αγορές).

Το πακέτο Aero Performance περιλαμβάνει στοιχεία σχεδιασμένα για τη βελτίωση της ψύξης και της αεροδυναμικής. Αυτά αναπτύχθηκαν από την Toyota Gazoo Racing και τους επαγγελματίες οδηγούς της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Super Taikyu Series και στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Ράλι.

Αρχικά είναι το αεριζόμενο καπό το οποίο αντικατοπτρίζει το σχήμα του καπό από ανθρακονήματα του σκληροτράχηλου GRMN Yaris, αλλά είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Το συγκεκριμένο βελτιώνει την ψύξη αποβάλλοντας τη θερμότητα του χώρου του κινητήρα. Μάλιστα συνδυάζεται με ένα splitter που μειώνει την ανύψωση του μπροστινού μέρους και αεραγωγούς στα μπροστινά φτερά.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένα επίπεδο προστατευτικό κάλυμμα για το ρεζερβουάρ καυσίμου που βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα κάτω από το όχημα και επιπλέον αγωγούς στο πίσω μέρος για τη μείωση των αεροδυναμικών φορτίων στον προφυλακτήρα. Ωστόσο, η πιο προφανής προσθήκη είναι η μεγάλη, ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή που βοηθά στη βελτίωση της σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες και σε απότομο φρενάρισμα.

Το GR Yaris είναι ένας πύραυλος τσέπης που τροφοδοτείται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα turbo 1,6 λίτρων που αποδίδει 303 ίππους και 400 Nm ροπής. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός εξατάχυτου χειροκίνητου και ενός οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων που στέλνει ισχύ και στις τέσσερις στροφές μέσω του συστήματος GR-Four AWD που προέρχεται από ράλι. Μάλιστα, η έκδοση RZ “High Performance” διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen και σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου BBS.

Οι πωλήσεις του GR Yaris με το πακέτο Aero Performance θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου στην ιαπωνική αγορά και θα κοστίζει περίπου 3.200 ευρώ. Εκτός από την Ιαπωνία, το πακέτο Aero Performance αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε άλλες αγορές όπως η Ευρώπη, για όσους θέλουν να ανεβάσουν το GR Yaris τους, ένα ακόμα επίπεδο.