Μπορεί το Nürburgring Nordschleife να έχει ταυτιστεί με απόλυτα ρεκόρ, hypercars και χρόνους κάτω από τα 7 λεπτά, όμως αυτή τη φορά η ιστορία γράφτηκε από… το ακριβώς αντίθετο άκρο. Η γαλλική Ligier, με αγωνιστικό παρελθόν στη Formula 1, αποφάσισε να διεκδικήσει ένα από τα πιο παράξενα ρεκόρ στην ιστορία της «Πράσινης Κόλασης»: τον πιο αργό επίσημο γύρο όλων των εποχών. Και τα κατάφερε.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με το microcar Ligier JS50 Revo D+, ένα τετράκυκλο όχημα, εξοπλισμένο με μονοκύλινδρο diesel κινητήρα ισχύος μόλις 8 ίππων και τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 45χλμ./ώρα . Το αποτέλεσμα; Ένας πλήρης γύρος των 20,8 χιλιομέτρων του Nordschleife σε 28 λεπτά και 25,8 δευτερόλεπτα, χρόνος που καταγράφεται πλέον επίσημα ως ο πιο αργός που έχει σημειωθεί ποτέ στην πίστα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, τα σύγχρονα supercars κινούνται στην περιοχή των 6-7 λεπτών, ενώ ακόμα και οικογενειακά hot hatch ολοκληρώνουν τον γύρο σε λιγότερο από 10. Μέχρι σήμερα, το «ρεκόρ βραδύτητας» ανήκε στο Trabant P50 από το 1960 με χρόνο 16:01, επίδοση που το Ligier όχι απλώς ξεπέρασε, αλλά σχεδόν… διπλασίασε.

Η προσπάθεια είχε σαφώς συμβολικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Το μικρό γαλλικό όχημα, σχεδιασμένο για αστικές μετακινήσεις και οδήγηση χωρίς δίπλωμα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κλήθηκε να αντέξει τις ίδιες ανηφόρες, καμπές και καταπονήσεις που δοκιμάζουν συνήθως supercars εκατοντάδων ίππων. Παρά την ελάχιστη ισχύ, ολοκλήρωσε κανονικά τον γύρο, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο απλά μέσα μετακίνησης μπορούν να σταθούν, έστω και με ρυθμούς… χελώνας, στον πιο απαιτητικό αγωνιστικό δρόμο του κόσμου.

Με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο, η Ligier υπενθύμισε ότι το Nürburgring δεν είναι μόνο πεδίο μάχης για απόλυτες επιδόσεις, αλλά και σκηνή για ιστορίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Και κάπως έτσι, με μόλις 8 ίππους, γράφτηκε ένα νέο, απολύτως μοναδικό κεφάλαιο στο βιβλίο των ρεκόρ της «Πράσινης Κόλασης».