Το Renault 5 E-Tech electric φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις, έξυπνες τεχνολογίες και πλούσιες επιλογές εξατομίκευσης. Χάρη σε στοχευμένες αεροδυναμικές βελτιώσεις και τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της μπαταρίας, το Renault 5 προσφέρει πλέον ενισχυμένη αυτονομία και μειωμένη κατανάλωση.

Η έκδοση Urban Range (40 kWh, 120 hp) αγγίζει πλέον τα 321 χλμ. αυτονομίας (WLTP), με τη μέση κατανάλωση να πέφτει στις 14,2 kWh/100km.

Η ισχυρότερη έκδοση (52 kWh, 150 hp) βλέπει την αυτονομία της να εκτοξεύεται στα 425 χλμ. (WLTP), με την κατανάλωση να περιορίζεται μόλις στις 14,1 kWh/100km.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στο επίκεντρο

Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της ανανεωμένης γκάμας είναι η ενσωμάτωση του Gemini της Google, το οποίο αντικαθιστά τον παραδοσιακό Google Assistant μέσω Over-The-Air (OTA) ενημέρωσης, προσφέροντας έναν πραγματικά διαδραστικό ψηφιακό συνοδηγό.

Παράλληλα, στις εκδόσεις techno, iconic και Roland-Garros, εισάγεται η «έξυπνη» λειτουργία οδήγησης Smart. Το σύστημα αναγνωρίζει τον τρόπο οδήγησης και εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα Eco, Comfort και Sport, αφήνοντας ωστόσο στον οδηγό την επιλογή χειροκίνητης ή φωνητικής αλλαγής μέσω της οθόνης OpenR Link.

Στον τομέα της ασφάλειας, το σύστημα e-call αναβαθμίζεται σε δίκτυα 4G/5G, ενώ η έκδοση iconic αποκτά ως στάνταρ το κορυφαίο πακέτο Safety & Advanced Driving Assist Pack, το οποίο περιλαμβάνει ενεργή υποβοήθηση οδηγού (Active Driver Assist), έλεγχο τυφλού σημείου με ενεργή παρέμβαση και συστήματα υποβοήθησης οπισθοπορείας.

Φρέσκια εμφάνιση και έντονη προσωπικότητα

Η παλέτα του νέου Renault 5 εμπλουτίζεται με νέες εντυπωσιακές αποχρώσεις, όπως το Κόκκινο Flame και το Γκρι Schiste, που συνδυάζονται άψογα με μαύρη οροφή. Νέα διακοσμητικά αυτοκόλλητα και οι εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «techno gold» ολοκληρώνουν την εξωτερική ανανέωση. Στο εσωτερικό της έκδοσης iconic, οι νέες μπλε και γκρι επενδύσεις στα καθίσματα προσδίδουν έναν ιδιαίτερο, premium αέρα στην καμπίνα.

Έκδοση Roland-Garros: Το παρισινό τουρνουά στους ελληνικούς δρόμους

H ελληνική εταιρία η Grand Automotive Hellas τιμώντας την επίσημη χορηγία της Renault στο φημισμένο γαλλικό τουρνουά τένις ανακοίνωσε ότι η κορυφαία έκδοση Roland-Garros εισάγεται και στην χώρα μας.

Εξωτερικά, το μοντέλο μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες ζάντες 18 ιντσών «electro», τη μαύρη οροφή με το ασημί σατινέ σιρίτι και τα χαρακτηριστικά αυτοκόλλητα Roland-Garros στις εμπρός πόρτες. Η καμπίνα αποτελεί ωδή στον αθλητικό χαρακτήρα του τουρνουά, με επενδύσεις εμπνευσμένες από τον premium αθλητικό ρουχισμό, φωτεινή επιγραφή Roland-Garros στο ταμπλό, επιλογέα ταχυτήτων e-pop shifter με το λογότυπο της έκδοσης και εντυπωσιακά πατάκια στο χρώμα του «κόκκινου χώματος» (red clay).

Η έκδοση Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros προσφέρεται στην ελληνική αγορά με τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh (150 hp), με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται στα 36.500 ευρώ (η τιμή δεν περιλαμβάνει τις τρέχουσες κρατικές επιδοτήσεις).