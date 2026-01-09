Η Renault φέρνει στην ελληνική αγορά τη νέα, 6η γενιά του Clio, ενός από τα πιο εμβληματικά supermini της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης. Με περισσότερα από 35 χρόνια ιστορίας, το Clio παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του διατηρώντας διαχρονική δυναμική. Από τις 12 Ιανουαρίου 2026, το νέο Clio θα είναι διαθέσιμο στις ελληνικές εκθέσεις Renault, με τιμή εκκίνησης €20.900.

Η νέα γενιά έχει σχεδιαστεί σε λευκό χαρτί, υιοθετώντας τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Renault. Το αμάξωμα είναι αισθητά μεγαλύτερο, με μήκος 4,12 μ. αυξημένο μεταξόνιο 2,59 μ. και φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο, στοιχεία που βελτιώνουν τόσο την παρουσία στον δρόμο όσο και την οδική συμπεριφορά. Το μακρύτερο καπό, η δυναμική γραμμή οροφής τύπου coupe και η νέα φωτιστική υπογραφή με LED ημέρας σε σχήμα «διαμαντιού» προσδίδουν πιο ώριμο και σπορ χαρακτήρα. Διαχρονικά στοιχεία, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, παραμένουν, ενισχύοντας την ταυτότητα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το Clio 2026 κάνει ξεκάθαρο ποιοτικό άλμα. Το ταμπλό φιλοξενεί διπλή ψηφιακή οθόνη έως 10,1 ιντσών, με την κεντρική στραμμένη προς τον οδηγό, ενώ το μικρής διαμέτρου τιμόνι και η ταχύτερη κρεμαγιέρα (2,6 στροφές από τέρμα σε τέρμα) προσφέρουν πιο άμεση και σπορ αίσθηση οδήγησης. Η Renault δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη βιωσιμότητα, με εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ειδικά στην έκδοση Esprit Alpine, όπου πάνω από το 33% των υλικών προέρχονται από χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης πηγές.

Ισχυρό χαρτί του νέου Clio είναι η ανανεωμένη γκάμα κινητήρων. Στην κορυφή βρίσκεται ο full hybrid E-Tech 160 ίππων, ο οποίος συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 1,4 kWh. Προσφέρει 0-100χλμ./ώρα σε 8,3 δλ. εκπομπές CO₂ μόλις 89γρ./χλμ. και κατανάλωση 3,9 λτ./100 χλμ., ενώ στην πόλη μπορεί να κινείται έως και 80% του χρόνου ηλεκτρικά, με συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χλμ.

Εναλλακτικά, το νέο Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo βενζίνης 1.2 TCe 115 ίππων, με χειροκίνητο κιβώτιο ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G (βενζίνη/LPG) 120 ίππων.

Στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας, το νέο Clio ανεβάζει τον πήχη, εισάγοντας για πρώτη φορά στην κατηγορία το σύστημα OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, καθώς και 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), όπως Adaptive Cruise Control, προηγμένα συστήματα πέδησης, hands-free parking και σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού.

Με τιμές που ξεκινούν από τα 20.900 ευρώ φτάνουν έως τις 28.000 ευρώ για την πλήρως εξοπλισμένη έκδοση Esprit Alpine full hybrid, το νέο Renault Clio έρχεται πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και κορυφαία αποδοτικότητα.