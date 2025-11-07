Του Γιώργου Παλληκάρη

Το νέο Twingo μόλις αποκαλύφθηκε και έχει στόχο να κάνει τις αστικές μετακινήσεις, πιο εύκολες και αθόρυβες από ποτέ. Έχει μήκος 3.79μ. πλάτος 1.72μ. ύψος 1.49μ. ζυγίζει 1.200 κιλά, ενώ έχει ιδιαίτερα μικρό κύκλο στροφής, στα 9.87μ. ώστε να κάνει τις μανούβρες… παιχνιδάκι.

Προσφέρει θέσεις για 4 ενήλικες και πορτοπαγκάζ στα 360λτ. όμως ο άσσος στο μανίκι του είναι το γεγονός πως οι πίσω θέσεις, είναι συρόμενες και επιτρέπουν στον καθένα να διαμορφώνει ανάλογα τον χώρο στο εσωτερικό.

Το μοντέλο διατίθεται σε τέσσερα ζωηρά χρώματα: Absolute Red & Green, Mango Yellow, Starry Black, ενώ είναι ξεκάθαρος ο νεανικός του σχεδιαστικός χαρακτήρας. Με αρκετές καμπύλες και μισοφέγγαρα LED (μπροστά και πίσω), η εταιρία κατάφερε να παντρέψει στοιχεία της πρώτης γενιάς με τις μοντέρνες απαιτήσεις του σήμερα.

Η παιχνιδιάρικη εικόνα περνάει και στο εσωτερικό, όπου υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, αλλά και μία κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Ευτυχώς, για βασικές λειτουργίες υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες, ενώ το παρών δίνουν και αρκετές θέσεις για μικροαντικείμενα.

Το νέο Twingo θα ξεκινήσει την εμπορική του διάθεση στις αρχές του 2026, και θα έρθει αποκλειστικά ως ηλεκτρικό. Θα εξοπλίζεται με μπαταρία LFP 27.5 kWh η οποία του εξασφαλίζει 263χλμ. αυτονομίας ενώ η ισχύς του συνόλου είναι στα 82 άλογα και τα 175 Nm ροπής. Το 0-100 έρχεται σε 12.1 δευτ. ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130χλμ./ώρα.

Θα διατίθεται στις δύο εκδόσεις Evolution και Techno, ενώ φημολογείται πως θα κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ.

Η αποκάλυψη του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία πριν λίγες ώρες. Ο λόγος που δεν σας μεταφέρουμε περισσότερες πληροφορίες, είναι πως το zougla.gr δεν ήταν καλεσμένο και έτσι αρκούμαστε στις βασικές πληροφορίες από το δελτίο τύπου της εταιρίας. Θα μπορέσουμε να έχουμε μία πιο αντικειμενική εικόνα και περισσότερα στοιχεία να σας μεταφέρουμε, όταν το πάρουμε στα χέρια μας από το νέο έτος.