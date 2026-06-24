Η Skoda αποκάλυψε επίσημα το ολοκαίνουργιο Peaq, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αμιγώς ηλεκτρικό SUV στην ιστορία της. Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της τσεχικής εταιρείας και αποτελεί την έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου Vision 7S που γνωρίσαμε πριν από λίγα χρόνια.

Με μήκος που φτάνει τα 4,87 μέτρα, το Peaq είναι μεγαλύτερο ακόμη και από το Kodiaq, ενώ θα διατίθεται τόσο σε πενταθέσια όσο και σε επταθέσια διάταξη.

Σχεδιαστικά, το νέο SUV υιοθετεί πλήρως τη φιλοσοφία Modern Solid της Skoda. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει χάρη στο κλειστό Tech-Deck Face (όπως ονοματίζει τη νέα μάσκα η εταιρία), τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Τ» και τις καθαρές επιφάνειες που προσδίδουν μια ιδιαίτερα σύγχρονη και δυναμική εικόνα (βοηθώντας παράλληλα και στην αεροδυναμική, άρα και στην αυτονομία).

Αντίστοιχη σχεδιαστική προσέγγιση συναντάμε και στο πίσω μέρος, με τα φωτιστικά σώματα να ακολουθούν την ίδια φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, η Skoda δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα και τους χώρους. Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,95 μέτρων, το Peaq προσφέρει άνετους χώρους ακόμη και για τους επιβάτες της τρίτης σειράς καθισμάτων. Η πενταθέσια έκδοση διαθέτει χώρο αποσκευών που φτάνει έως και τα 935 λίτρα ( +37λτ. frunk), καθιστώντας το νέο μοντέλο ένα από τα πιο πρακτικά ηλεκτρικά SUV της αγοράς.

Σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού αποτελεί και η πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της Skoda. Με συνολική επιφάνεια 2,12 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει για πρώτη φορά ηλεκτροχρωμική τεχνολογία με εννέα ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα τμήματα, επιτρέποντας στους επιβάτες να προσαρμόζουν το επίπεδο σκίασης ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Στην καμπίνα, το Peaq εξοπλίζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 13,6 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων που βασίζεται στο Android Automotive. Ανάλογα με την έκδοση, οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, εξαερισμό και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην άνεση των επιβατών μέσω ειδικά σχεδιασμένων προσκέφαλων.

Τρεις εκδόσεις και έως 640 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το νέο Peaq βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group και θα είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις.

Η βασική Peaq 60 εξοπλίζεται με μπαταρία 63 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 204 ίππους. Η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης ξεπερνά τα 460 χιλιόμετρα.

Πιο πάνω τοποθετείται η έκδοση Peaq 90, η οποία χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 91 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 286 ίππων. Η αυτονομία σε αυτή την περίπτωση ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα, με ορισμένες εκδόσεις να φτάνουν έως και τα 640 χιλιόμετρα βάσει του κύκλου WLTP.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το τετρακίνητο Peaq 90x, το οποίο διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 299 ίππων και προσφέρει επίσης αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC, με την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% έως το 80% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Παράλληλα, το μοντέλο υποστηρίζει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών μέσω της μπαταρίας του οχήματος.

Η εμπορική διάθεση του νέου Skoda Peaq στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να πραγματοποιούνται στις αρχές του 2027. Οι τιμές στη Γηραιά Ήπειρο εκτιμάται ότι θα ξεκινούν κοντά στις 50.000 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Περισσότερα, όταν το μοντέλο έρθει στην Ελλάδα και το οδηγήσουμε.