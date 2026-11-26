Η Suzuki κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης για τις παγκόσμιες αγορές. Το όνομα αυτού είναι Ignis και η νέα γενιά του μοντέλου αφήνει πίσω τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υιοθετώντας ένα εξ ολοκλήρου ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Η φιλοσοφία πίσω από την εξέλιξή του συνοψίζεται στη φράση «Easy to Switch», δηλαδή ένα αυτοκίνητο που θα κάνει ευκολότερη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και από ένα μεγαλύτερο όχημα σε ένα μικρότερο, πιο ευέλικτο μοντέλο για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Μόλις 3,57 μέτρα μήκος και ακτίνα στροφής 4,5 μέτρα

Το νέο Ignis διατηρεί τον αστικό χαρακτήρα που συνδέεται με το όνομά του, με τις διαστάσεις του να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Έχει συνολικό μήκος 3.570 χλστ., πλάτος 1.565 χλστ. και ύψος 1.635 χλστ., ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.460 χλστ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ελάχιστη ακτίνα στροφής των μόλις 4,5 μέτρων, στοιχείο που αναμένεται να κάνει το μικρό ηλεκτρικό ιδιαίτερα ευέλικτο σε στενούς δρόμους, δύσκολους ελιγμούς και παρκάρισμα. Η απόσταση από το έδαφος ανέρχεται σε 150 χλστ.

Ηλεκτροκινητήρας 91 ίππων και μπαταρία LFP 26 kWh

Στην καρδιά του νέου Ignis βρίσκεται ένα ελαφρύ ηλεκτρικό σύστημα κίνησης eAxle. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 91 ίππους, και μέγιστη ροπή 133 Nm. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 26 kWh, τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου). Σύμφωνα με τη Suzuki, η συγκεκριμένη χημεία επιλέχθηκε με γνώμονα την υψηλή ασφάλεια και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στοιχεία για την αυτονομία, την ισχύ φόρτισης ή τον χρόνο που απαιτείται για την αναπλήρωση της ενέργειας.

Νέα ηλεκτρική πλατφόρμα HEARTECT-e

Το νέο Ignis βασίζεται στην ειδικά εξελιγμένη για ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλατφόρμα HEARTECT-e, με την μπαταρία να τοποθετείται κάτω από το αμάξωμα. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, ενώ η Suzuki αναφέρει ότι εξασφαλίζει χαμηλό βάρος και υψηλή ακαμψία. Παράλληλα, η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο αμάξωμα συμβάλλει στη σταθερότητα του αυτοκινήτου.

Σχεδιαστικά, το νέο Ignis ακολουθεί τρεις βασικές αρχές: «Smart», «Iconic» και «Cozy»

Η εξωτερική εμφάνιση συνδυάζει γνώριμα στοιχεία με πιο σύγχρονες λεπτομέρειες, όπως η αιωρούμενη οροφή και η ρευστή γραμμή που διατρέχει το αμάξωμα κάτω από τα παράθυρα. Ξεχωρίζουν επίσης τα φωτιστικά σώματα LED εμπρός και πίσω, τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά φωτεινά μοτίβα εμπνευσμένα από ψηφιακούς αριθμούς, δίνοντας στο μοντέλο μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα.

Στο εσωτερικό, μια στρογγυλεμένη σχεδιαστική γραμμή εκτείνεται από το ταμπλό μέχρι τις επενδύσεις των θυρών, δημιουργώντας μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα. Η Suzuki έχει επιλέξει μια ευρεία οθόνη στο ταμπλό, ενώ υπάρχει και ειδικά σχεδιασμένη επιφάνεια αποθήκευσης.

Πότε έρχεται;

Η Suzuki ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις του νέου Ignis θα ξεκινήσουν σταδιακά στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές από το καλοκαίρι του 2027. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τιμή, αυτονομία, χρόνοι φόρτισης ή αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκδόσεις ανά χώρα.