Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Tesla δεν τα πάει καλά πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά (μείωση 50% στις πωλήσεις της από την αρχή του έτους) και προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισε να αποκαλύψει επί ευρωπαϊκού εδάφους τη νέα, κορυφαία έκδοση Performance του best seller μοντέλου της, Model Y.

Το Model Y Performance διαθέτει διπλούς ηλεκτροκινητήρες που του δίνουν δυνατότητες τετρακίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ευρωπαϊκό μοντέλο αποδίδει 466 ίππους, καταφέρνοντας το 0-100 σε 3,5 δευτερόλεπτα και έχοντας τελική ταχύτητα (που περιορίζεται ηλεκτρονικά) στα 250χλμ./ώρα.

Η αυτονομία του (σύμφωνα με τα WLTP πρότυπα) είναι στα 580χλμ. Μάλιστα, το EV μπορεί να αποκτήσει έως και 243χλμ. αυτονομίας σε 15 λεπτά φόρτισης σε ταχυφορτιστή.

Εξωτερικά, το Model Y Performance ξεχωρίζει χάρη σε ένα πιο σπορ bodyκιτ και ένα αποκλειστικό σετ ζαντών Arachnid 2.0 21 ιντσών με κόκκινες δαγκάνες φρένων. Στις κυριότερες αλλαγές περιλαμβάνονται οι επανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα μπροστά, η αεροτομή από ανθρακονήματα πίσω, ο πιο μεγάλος διαχύτης, οι επιπλέον αεραγωγοί στον πίσω προφυλακτήρα και το ειδικό έμβλημα στην πίσω πόρτα.

Στο εσωτερικό, υπάρχει ένα νέο ζευγάρι σπορ καθισμάτων με ενσωματωμένα προσκέφαλα και βελτιωμένη στήριξη, που παρέχει θέρμανση, αερισμό και ηλεκτρική ρύθμιση. Επιπλέον, το ταμπλό διαθέτει φινίρισμα από ανθρακονήματα και φιλοξενεί μια μεγαλύτερη οθόνη infotainment 16 ιντσών με υψηλότερη ανάλυση. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ηχοσύστημα με 15 ηχεία και ένα subwoofer.

Το νέο Model Y Performance είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία και στην Ελλάδα, στην τιμή των 61.990 ευρώ.